Ve srovnání s předchozím dnem se zvýšil počet nakažených osob na Trutnovsku o 68, uzdravilo se 94 lidí. Během posledních tří dnů přibylo v okrese 549 onemocnění. Zdravotnická a sociální zařízení hledají dobrovolnické a brigádnické personální síly pro pomoc v první linii.

Během jednoho dne narostl počet aktivních případů v kraji o 622, během posledních dvou dnů činí nárůst 1273 případů. Během posledních dvou dnů zemřelo v kraji kvůli covidu-19 třináct osob, z toho sedm v okrese Hradec Králové. Celkem si koronavirus vyžádal v kraji 83 obětí.

Nejvyšší denní nárůst onemocnění covid-19 zaznamenalo Náchodsko, kde se objevilo 293 nových případů, tři lidé zemřeli. Ke dvěma úmrtím došlo na Jičínsku. Více než dva tisíce aktivních případů má Hradecko, kde je 2484 nakažených osob. Na Trutnovsku se vyskytuje 1625 případů, na Náchodsku 1570, na Rychnovsku 831, na Jičínsku 749 aktivních případů.

Podle informací hejtmana Jiřího Štěpána nastoupilo do nemocnic v Královéhradeckém kraji na výpomoc v době aktuální situace s covidem-19 130 studentů medicíny a budoucích sestřiček. Nejvíce jich bude působit ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kam jich bylo povoláno 57. "V Oblastní nemocnici Náchod a Rychnov nad Kněžnou jich je 39, v Oblastní nemocnici Trutnov 25, v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem 2, do Zdravotnické záchranné služby a na Krajskou hygienickou stanici 6. Dalších šest studentů povoláme do Oblastní nemocnice Jičín," upřesnil Jiří Štěpán.



Podle něj mají nemocnice v kraji 245 standardních lůžek pro pacienty s onemocněním covid-19 a 64 lůžek v režimu intenzivní péče. "Kapacitu průběžně navyšujeme, jak to situace vyžaduje. V příštím týdnu počítáme s navýšením minimálně o 70 dalších lůžek," dodal.

Výskyt koronaviru řeší Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, kde byli v pátek pozitivní tři klienti. "Jejich zdravotní stav je stabilizovaný, rodiny jsou o situaci informovány. Všechny klienty i zaměstnance čeká o víkendu plošné testování. Výsledky bychom měli znát nejpozději do 48 hodin," oznámila ředitelka Ludmila Lorencová.

"Od začátku minulého týdne pracujeme všichni v respirátorech. Začátkem tohoto týdne jsme zrušili všechny společné akce, klienti se zdržují na svých pokojích. Snažíme se minimalizovat jejich kontakty. Do této chvíle jsme se snažili zajistit v dostatečném rozsahu i individuální aktivity na pokojích uživatelů. Celou situaci koordinujeme s Krajskou hygienickou stanicí a ošetřující lékařkou klientů. Ochranných pomůcek máme dostatek," upřesnila ředitelka Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem.

Do problémů se dostal také Domov sv. Josefa v Žirči, který se věnuje péči o nemocné roztroušenou sklerózou. Zasáhl ho výskyt koronaviru u klientů a zaměstnanců. Dva pacienti museli být hospitalizováni a jeden z nich v pátek zemřel.

"Přes všechna důsledná hygienická opatření bylo na dvou odděleních zjištěno několik případů nákazy. Někteří klienti se rozhodli odjet do domácí péče, ale většina zůstává. Oddělení jsou v karanténě, je zajišťována péče odděleně jak o pozitivní klienty, tak o klienty, u kterých proběhlo testování s negativním výsledkem, a to při dodržování těch nejpřísnějších hygienických opatření," sdělila Kateřina Fürbacherová z Domova sv. Josefa v Žirči.

Nakažení jsou především v řadách zaměstnanců, kteří jsou pro chod Domova zásadní. "Obracíme se v tuto chvíli na širokou veřejnost s prosbou o pomoc. Domov sv. Josefa potřebuje akutně pečovatele, bez nutnosti speciálního vzdělání, a zdravotnický personál (sestry, sanitáře). Pro další informace se prosím obracejte na Dagmar Flosovou, personalistku Domova sv. Josefa, tel.: 491 610 605, e-mail: flosova@dsj-zirec.cz," požádali zástupci Domova sv. Josefa.

O pomoc v první linii pro zajištění nezbytné péče a služeb pro klienty požádal také Domov pro seniory v Trutnově, který hledá brigádníky a dobrovolníky k zapsání do seznamu externích spolupracovníků ochotných v případě přechodného nedostatku stávajícího personálu nastoupit po omezenou dobu na výpomoc v přímé péči.

Se zaevidovanými zájemci o personální výpomoc v případě potřeby jejich nástupu na pracoviště sepíše Domov pro seniory řádnou pracovní smlouvu s hodinovou odměnou 220 Kč pro zdravotní sestry nebo pro pracovníka přímé obslužné péče s hodinovou odměnou 160 Kč plus příplatky za soboty, neděle, svátky a noční směny.

"Upřednostňujeme bývalé zdravotníky, zdravotní sestry nebo osoby s předchozí pracovní zkušeností, praxí v pobytové službě pro seniory, například pečovatelky. Vážné zájemce o zapsání do interní evidence personálních záloh prosíme o zaslání svého kontaktu a předchozího povolání. V případě dotazů nás kontaktujte na mail ředitele organizace reditel@domovtrutnov.cz nebo na mail vedoucí přímé obslužné péče zdravotni@domovtrutnov.cz - Mgr. Lagutinová, tel. 499 949 505, 778 439 333," uvedl ředitel Domova pro seniory Trutnov Miloš Soukup.