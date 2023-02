Co s tím? Vláda rozhodla, že tři nejvíce ohrožené okresy v České republice, tedy Trutnovsko, Chebsko a Sokolovsko, neprodyšně uzavře. Mnohdy to vytvářelo paradoxní situace. Třeba v Horní a Dolní Branné na hranicích semilského a Trutnovského okresu. Dvě vesnice, jen pár metrů od sebe, rozdělila „demarkační“ čára. „Když si na to dnes vzpomenu, byla to šaškárna, komedie. Podle mě se stejně ničemu nepomohlo, vždyť po pár týdnech na tom bylo Trutnovsko co do počtu onemocnění nejlépe a naopak to rostlo všude okolo,“ poznamenal Pavel Chvalina z Branné.

Zákaz cestování mezi okresy odstartoval o půlnoci z pátku na sobotu 11. a 12. února 2021, Trutnovsko bylo odděleno od zbytku světa až do 28. stejného měsíce. Uzavření okresu ale nebylo tak hermetické, jak si vláda představovala. Odhalení přestupci byli jen špičkou ledovce. Třeba mladíci, kteří během lockdownu v automobilu cestovali mezi vesele okresy a ještě se při tom natáčeli na mobilní telefony. Dokonce po projetí oběma stanovišti projevovali radost nad tím, jak vyzráli na policisty. Video se pak stalo hlavním důkazem při řešení přestupku.

Do Vrchlabí? Jedině na propustku

Nešlo ani zdaleka o jediný odhalený případ. „Překvapilo nás, co všechno někteří lidé vymýšlí, aby mohli obejít různá opatření. Je to nezodpovědné chování lidí v době, která zůstává nadále velmi vážná," poznamenala tehdy královéhradecká policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Horní a Dolní Branná leží na cestě mezi Jilemnicí na Semilsku a Vrchlabím na Trutnovsku. Na Horní navazuje Dolní Branná, hranice okresu vede přesně mezi oběma slepenými vesnicemi, dům navazuje na dům. Obě vsi jsou provázané, i když leží každá v jiném okrese i jiném kraji. „Mezi obcemi pendlují i pracovníci sociálních služeb, to ale fungovalo i za stavu zavřeného Trutnovska,“ sdělil starosta Horní Branné Luboš Zimmermann. O izolaci, která začíná za posledním domem „jeho“ vesnice, se dozvěděl až v pátek přibližně o půl osmé ráno. „Volal mi to kamarád, ať to sleduji. Je už dost po poledni a vlastně nic nevíme,“ poznamenal tehdy starosta.

Horní Branná má ještě jedno specifikum, které dělalo lidem vrásky. Železniční zastávka totiž leží až za okrajem Dolní Branné, tedy na území okresu Trutnov. „Lidé od vlaku byli vpuštěni do obce. Tady lidé cestují do Vrchlabí často, hlavně za prací do tamního podniku Škoda,“ přiblížil Zimmermann.

Jen z Horní Branné míří každodenně za prací do Vrchlabí desítky a možná i stovky lidí. Provoz tedy jen tak nepřestal, protože cesta do a z práce je jednou výjimek izolace. Za prací do Vrchlabí jezdí i devětatřicetiletý Mirek. „Z práce jsme dostali něco jako propustku. Ale byla to komedie. Jeden den něco tam nahoře rozhodnou a hned to musí platit. O situaci třeba ve vrchlabské nemocnici se vědělo před uzávěrou už kolik dní, mohli uzavírku taky vyhlásit alespoň dva dny dopředu,“ popsal muž, který kvůli koronaviru změnil zaměstnání. Z číšníka je dnes dělník.

Protože je nedaleko další větší město a to Jilemnice, nemuseli kvůli izolaci Trutnovska obyvatelé Horní Branné měnit své nákupní zvyky. Alespoň ve většině. „Já bych řekl, že i před uzávěrou jezdila většina lidí na větší nákup do Jilemnice, marketů je tam dostatek,“ poznamenal starosta.