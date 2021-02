Podle ní lidé maximálně využívají objednávkový systém a často komunikují s úředníky elektronicky. "Všechny odbory se snaží došlé záležitosti vyřizovat ve standardních lhůtách. Není to tak, jak si někteří lidé myslí, že úředníci pracují pouze 2x5 hodin v týdnu," říká Michaela Dědková.

Kolik úředníků je momentálně v karanténě, izolaci kvůli covidu-19 či pracuje z domova mimo úřad?

Na Městském úřadě Trutnov je z celkových 206 zaměstnanců přítomna necelá polovina. Více než 30 zaměstnanců je v karanténě či izolaci, další pracují z domova v režimu home office. Jsou to především zaměstnanci z Odboru výstavby, z oddělení přestupků a částečně Odboru sociálních věcí, kteří mohou svou agendu zpracovávat doma. Další zaměstnanci čerpají ošetřování člena rodiny a někteří jsou v pracovní neschopnosti, která ale nesouvisí s koronavirem.

Jaký dopad má taková situace na chod úřadu?

Například tento týden jsme v neúředních dnech úřad pro veřejnost zavřeli. Výjimkou je oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, které obslouží již objednané klienty. S ohledem na absenci zaměstnanců však pro příští týden už termíny pro objednání na agendy osobních dokladů a evidence obyvatel a dopravně správní agendy nebudou vypsány. Ani nás tato situace netěší, v rámci vládních opatření se snažíme zachovat maximální dobu provozu, která je nám umožněna. Vyhlížíme dobu, kdy budeme moci pro klienty otevřít naplno.

Jak reagují občané na tento stav?

Maximálně využívají náš objednávkový systém a také ve větší míře komunikují elektronicky. Samozřejmě se stává, že někteří lidé si dopředu nepřečtou, jaká je aktuální provozní doba úřadu, a po příchodu jsou překvapeni, ale jinak většina klientů situaci chápe a opatření respektuje.

Lze předpokládat, že příští týden se situace zlepší a úřad bude otevřený každý den?

Momentálně nelze předjímat, jak bude úřad příští týden otevřený, ale oba úřední dny (pondělí a středa) v době 8.00 - 10.00 a 14.00 - 17.00 budou zachovány. Ovšem naše detašované pracoviště v Horské ulici vedle Autostylu, kde sídlí oddělení dopravně správních agend, bude určitě celý příští týden ještě uzavřené. Doporučujeme lidem, aby sledovali naše webové stránky nebo facebookový profil, kde zveřejňujeme aktuální informace o chodu úřadu.

Co doporučujete občanům, pokud jdou na úřad?

Předně doporučujeme, aby úřad navštívili pouze v neodkladných záležitostech a pokud je to možné, ať v maximální míře využívají možnost komunikace telefonicky či elektronicky, popřípadě písemně. Všechny odbory se snaží došlé záležitosti vyřizovat ve standardních lhůtách. Není to tak, jak si někteří myslí, že úředníci pracují pouze 2x5 hodin v týdnu. Pokud klienti dorazí na úřad, je nutné, aby dodržovali veškerá preventivní opatření - mít zakryté dýchací cesty, používat dezinfekci rukou a udržovat dostatečné rozestupy.