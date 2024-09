Celé město Žacléř, tři čtvrtiny Úpice, velká část Vrchlabí, řada dalších míst. Tisíce domácností na Trutnovsku potkal během uplynulých dní delší výpadek elektrické energie. Jan Kouba z Křenova na Žacléřsku byl bez proudu čtyři dny. „Elektřina přestala jít v pátek a v pondělí večer ještě pořád nešla. Řekli mi, že nejdříve v úterý by to měli spustit,“ pokrčil rameny.

„Co se dá dělat. Zvládnout to musíme. Lidi jinde v republice jsou na tom kvůli povodním stokrát hůř. Jsou vyplavení. My jsme v suchu, akorát nemáme elektriku,“ dodal smířeně Kouba.

Trutnovsku se podařilo ukočírovat povodeň v mantinelech. Okres však zasáhl jiný problém. Masivní výpadek proudu. Energetici v pátek vyhlásili kalamitní stav. Poruch bylo enormní množství, na Trutnovsku nejvíce z celého kraje.

Ke zvýšené hladině vodních toků se přidal silný vítr. Spousta stromů spadla na vedení elektrického napětí. V pátek bylo na Trutnovsku bez elektřiny 15 tisíc bytů. V pondělí v poledne stále čekalo na obnovení dodávek 1800 domácností, ve 20 hodin dvě stovky.

„Na Trutnovsku byl vyhlášený kalamitní stav kvůli vysoké kumulaci poruch. Na odstraňování pracujeme, ale bohužel situace je někde opravdu velmi složitá. Terén je podmáčený, větve stromů jsou ve vedení vysokého napětí. Naši technici jsou na místě a na odstraňování velmi intenzivně pracují,“ vysvětlovala v pondělí mluvčí Skupiny ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Jak lidé zvládli situaci? „Bez proudu jsme byli od pátku od dvou hodin do pondělí do půl druhé. Já jsem to zvládal. Mám elektrocentrálu. Sousedé to ale měli horší. Je jim osmdesát roků a nemají záložní zdroje energie. Byli z toho vyjukaní. V sobotu všichni vyrazili nakupovat agregáty. Blbé bylo, že vypadl i signál mobilních operátorů,“ popsal situaci v Úpici Karel Slavík, který žije v místní části Podrač.

Podle starosty Úpice Petra Hrona zasáhl výpadek elektřiny zhruba tři čtvrtiny domácností. Místní část Kréta byla navíc odříznutá od vody, město proto dopravovalo občanům pitnou vodu cisternou. „Výpadek elektrické energie způsobila vyhořelá trafostanice. Lidé byli dlouho bez proudu, bylo to nepříjemné. Je ale pravda, že energetici měli poruch opravdu hodně. V pondělí se podařilo problém odstranit a ČEZ dodávky energií obnovil,“ uvedl Hron.

V Žacléři bylo bez proudu téměř tři dny celé město. Lidé si stěžují, že výpadky jsou tam časté. „Povodně nás nezasáhly, bylo tady ale hodně spadlých stromů. Výpadky elektřiny jsou dlouhodobé. Je to letitý, velký problém,“ upozornil starosta Žacléře Aleš Vaníček.

Potvrdil to i Marek Dousek, který provozuje v Žacléři prodejnu potravin. „Štve nás to, je to na levačku. Situace je špatná dlouhodobě. Kvůli tomu mám už 25 let agregát.“ Také jeho postihl výpadek proudu. Jak doma, tak v prodejně. „Doma mi tak nevadilo, že nešla elektřina. Když nepotřebujete vidět televizi, tak to jde. Vadilo mi to v krámě, kde mám spoustu zboží, které se musí chladit,“ řekl Dousek.

„Situaci by vyřešilo, pokud by se kabel zakopal do země, aby padající stromy věčně neničily vedení. ČEZ o tom ví, ale přístup je liknavý,“ konstatoval žacléřský starosta Vaníček.

Neteče voda, nejdou čerpadla

Zřejmě nejhůře na tom byli obyvatelé bernartické osady Křenov. „Bez proudu jsme od pátku. Druhý den naskočil jen na pár hodin. Od té doby nic. Na louce nad námi jsou protrhané dráty, v pondělí to přijeli opravovat,“ líčil situaci Jan Kouba.

Poradil si díky benzínové elektrocentrále. „Mám pětilitrovou nádrž, ta mi vydrží celý den. Loni jsem si koupil novou dvoukilowattovou. Mám v záloze ještě kotel. Jedu na záložní zdroj, ten si dobíjím, centrála mně pořád běží. Poradili jsme si, ale není to příjemné. Večer svítíme diodovými lampičkami a baterkami. Dva dny navíc nešly telefony. Vypadl signál, nešlo se dovolat,“ zlobil se.

Podobně na tom byl Jaroslav Zavřel z penzionu Vila Křenov. „Nám neteče ani voda, nefungují čerpadla. Od pátku od šesti hodin jsme bez elektřiny, světla, vody. Když je bouřka, tak tady proud často vypadává.“

Také Kouba upozorňuje, že výpadky proudu na Žacléřsku nejsou ničím výjimečným. Naopak. K životu tam snad už patří. A to není něco, co by se jim líbilo. „Tady je to skoro na denním pořádku. Stromy jsou vykácené, ale problémy jsou často. Proto jsme si každý pořizovali elektrocentrálu. Ta je nutností, když tady člověk bydlí. Když proud vypadne v zimě, je to opravdu problém.“

