/FOTOGALERIE/ V Úpici 62 milionů, v Rudníku 30, v Pilníkově 13, v Dolní Kalné 11,5. Více než 116 milionů korun investuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) do oprav čtyř mostů na Trutnovsku na vytížených silnicích. V Rudníku a Dolní Kalné jsou nové mosty už hotové, v Úpici a Pilníkově budou práce pokračovat do jara příštího roku.

Rekonstrukci mostu v Pilníkově za 12,995 milionu korun provádí ŘSD ve dvou etapách. V každé z etap opraví jednu polovinu mostu. | Foto: Jan Bartoš

Demolici si vyžádal most v Pilníkově na silnici mezi Trutnovem a Jičínem. Mostní konstrukce se totiž nacházela ve špatném stavu. Komplikovaná je realizace přeložek inženýrských sítí. Řidiči musí počítat s tím, že opravy potrvají do konce května. Nejvíce nákladná je rekonstrukce mostu v Úpici. Také tam se předpokládá dokončení stavebních prací na konci května příštího roku. ŘSD nicméně plánuje vrátit provoz na most ještě do konce letošního prosince. Most zůstane přes zimu řidičům obousměrně průjezdný. Na jaře by se po něm mělo jezdit znovu kyvadlově, aby mohlo dojít k dokončení rekonstrukce.