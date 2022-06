Přemysl Rabas: Tučňáci budou velké lákadlo, natáčet se u nás bude další seriál

"Cesta do Dvora Králové trvala přes deset hodin. Okamžitě po příjezdu kolegové tučňáky zvážili, odečetli jim čipy a zběžně je prohlédli. Zdá se, že náročný transport zvládli dobře," uvedl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

V současné chvíli tučňáci využívají pouze vnitřní ubikaci a přilehlý dvorek, expozice není přístupná. V následujících dnech je čeká seznamování s novým teritoriem, postupné objevování venkovního bazénu i pozvolné navykání na všechny dvorské chovatele. Někteří z nich však už tučňáky znají, vyrazili totiž v uplynulých týdnech do Nizozemska, aby se s tučňáky sžili a jejich přechod do nového domova byl tak co nejvíc klidný a bezproblémový.

