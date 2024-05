Fenomenální sprinter, který je zároveň skvělým vypravěčem a parťákem. Tak poznali Jána Svoradu (55) účastníci sobotní besedy a cyklistické vyjížďky, která je součástí unikátní výstavy Jízda v trutnovském Centru současného umění EPO1.

Bývalý profesionální cyklista Ján Svorada (vpravo) byl hostem na výstavě Jízda v EPO1. Na snímku s Rudolfem Kasperem, majitelem Centra současného umění. | Foto: Kateřina Svobodová

Jak jste si užil sobotu v Trutnově?

Parádně, moc se mi v EPO1 líbilo. Měl jsem nějaké informace, které proběhly tiskem a médií, co je v centru za unikátní výstavu. Zajímalo mě, co uvidím, jak prostory vypadají. Těšil jsem se na umění, o kterém jsem ani neměl představu, že v Česku existuje, že tady někdo ztvárňuje cyklistiku a jízdní kola. Je to moc zajímavé, splnilo to mé očekávání. Navíc to ve mně vyvolalo vzpomínky na můj první Závod míru v roce 1989, kdy jsem dojížděl v Trutnově a kde se pak jela i časovka. Takže v tom bylo i trochu nostalgie.

Už jste někdy viděl takové propojení umění a sportu, jako nabízí výstava Jízda?

Setkával jsem se s tím v Itálii, tam umělci ztvárňují cyklistiku běžně. Vznikají památníky, sochy i obrazy. Přece jen v Itálii je cyklistika národním sportem. Má delší historii než u nás. V Česku jsem se s tím moc nesetkával, tím to pro mě bylo v Trutnově nové.

Zaujal vás některý exponát natolik, že byste si ho pořídil domů nebo do práce?

Některá díla by se mi líbila, ale nemám tolik prostoru, kam bych je umístil, a kde by skvěle vypadala a dostala prostor, který si zaslouží. Na mě hodně zapůsobila právě v EPO1, kde jsou krásné, velké a hezky nasvícené prostory. Spousta vystavených soch se zřejmě nikam jinam nevejde, asi byly dělané právě pro EPO1. Proto je dobré výstavu navštívit a podívat se, jak to vypadá, když je to skvěle naaranžované.

Mě zaujaly například kolotoč s bicykly, které mají deštníky místo kol, a lustr vytvořený z cyklistických rámů. Co vás?

Ano, kolotoč i lustr byly zajímavé. Mně se líbily i obrazy, například od Franty Mertla. A líbily se mi i další. Třeba obrazy Jakuba Špaňhela byly decentní. Dokážu si je představit v interiéru naší chaloupky.

Součástí vaší návštěvy EPO1 byly beseda a cyklistická vyjížďka se zájemci. Jeden z účastníků pak na Facebook napsal, že jste byl skvělým vypravěčem a parťákem.Asi bychom si to dokázali užít líp, pokud by bylo přívětivější počasí. Obvykle na kolo vyrážím jen, když je hezké počasí nebo když neprší, abych nemusel následně dramaticky prát věci, čistit kola a tretry. Naštěstí moc nepršelo. Na to, jak zlověstně se mraky honily, tak jsme zmokli asi jen patnáct kilometrů. Ve druhé půlce vyjížďky bylo i relativně teplo.

Ján Svorada (55)

* bývalý český profesionální cyklista slovenského původu

* vyhrál 5 etap na Giro d´Italia, 3 etapy na Tour de France a 3 na španělské Vueltě

* na Tour de France 1994 byl třetí v soutěži o zelený trikot pro nejlepšího spurtéra

* třikrát startoval na letních olympijských hrách

* šestkrát byl vyhlášen naším nejlepším cyklistou roku



Správně se obléknout může být v klimaticky náročných Krkonoších loterie.

Z mého pohledu bylo dost složité se na sobotní vyjížďku obléct. Když vyšlo slunce, zdálo se, že je to na krátký rukáv a kraťasy. Kdyby ale pršelo celých padesát kilometrů, tak bylo potřeba si přiobléct pláštěnku, vestičku a dlouhé návleky na nohy. Oceňuju, že se našli odvážlivci, kteří se mnou vyjeli na kole i když mohli zmoknout.

Jak se vám jelo?

Byl jsem rád, když už jsem vážil tak dlouhou cestu do Trutnova, že se dostanu i na kolo, budu se trochu hýbat a podívám se na okolní prostředí. Vyjížďka byla naplánovaná pěkně. Byl to zvlněný terén, nahoru dolů i nějaké kopečky, ale zas ne tak těžké, abychom se nějak zásadně roztrhali. Myslím si, že nakonec si to všichni užili a že byli rádi, že i v tom ne úplně cyklisticky přívětivém počasí jsme nějaké kilometry ujeli.

