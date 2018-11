Cyklobusy letos trhaly rekordy, do hor vyvezly čtyřicet tisíc lidí

Trutnov - Horská turistika a cykloturistika je v módě a získává stále větší oblibu. Potvrzují to rekordní čísla o provozu cyklobusů v letošním roce.

Na kola do hor. Nejvíce turistů jezdilo cyklobusy na lince z Harrachova do Malé Úpy a z Vrchlabí na Špindlerovu boudu, nejvíce kol přepravila linka Úpice - Trutnov - Horní Malá Úpa.Foto: Deník/ Jan Braun

Krkonošské cyklobusy zaznamenaly v patnáctém roce existence nejvyšší počet přepravených osob, prvně se dostaly přes hranici čtyřiceti tisíc. Zatímco loni přepravily 33 041 pasažérů, letos to bylo o sedm tisíc víc, 40 266. Překonaly dosavadní maximum 39 790 z roku 2009. „Vedle stoupající obliby a podpory domácí turistiky bylo klíčovým faktorem ideální, stálé počasí bez bouřek, které panovalo na horách,“ vysvětluje rekordní statistiky Mirka Chaloupská, koordinátorka krkonošské dopravy ze Svazku měst a obcí Krkonoše. Cyklobusy byly v provozu od 2. června do 30. září na šesti linkách. V červnu a září o víkendech, o prázdninách každý den. Hradí se v nich běžné jízdné, za kolo se připlácí 20 korun. Cyklobusovou dopravu financují z největší části Královéhradecký a Liberecký kraj v rámci systému dopravní obslužnosti, přispívají na ni také jednotlivé mikroregiony.

Nejobsazovanější cyklobusyHarrachov - Horní Malá Úpa 10 134 osob

Vrchlabí - Špindlerova bouda 9203 osob

Horní Malá Úpa - Harrachov 6562 osob

Úpice - Trutnov - Horní Malá Úpa 6491 osob

Nejviditelnější nárůst přinesla páteřní linka z Horní Malé Úpy do Harrachova, která projíždí přes horská střediska. Svezlo se jí o dva tisíce více lidí než loni (6562). Vůbec nejvíce osob, 10 134, nastoupilo do linky, která vyráží opačným směrem, z Harrachova na Pomezní Boudy. „Je tolik vyhledávaná, protože vede k lanovkám na Černou horu a Sněžku a na Stezku korunami stromů v Janských Lázních,“ říká Mirka Chaloupská.

Velký trhák znamená pro turisty linka na Špindlerovu boudu, která vyjíždí z Vrchlabí, a ze Špindlerova Mlýna směřuje vstříc hřebenům dvakrát. Díky cyklobusům vyjelo letos na Špindlerovku 9203 lidí. „Tam by byly cyklobusy plné, i kdyby jezdily každou hodinu,“ potvrzuje obrovský zájem. O více než tisíc turistů více než loni (6491) vyvezla na Pomezky linka z Trutnova, která o víkendu vyjíždí z Úpice. Přepravuje nejvíce kol ze všech (1063). Bicyklů putovalo krkonošskými cyklobusy celkem 3917. Poptávka je po místenkách, které by turistům dopředu zaručily místo v cyklobusech. „Ptá se na ně hodně lidí, ale nelze je realizovat, protože nejde o dálkovou dopravu, ale turistickou,“ objasňuje Chaloupská.

Zvýšený zájem, byť méně markantní, zaznamenali také v Kladském pomezí. Na vytíženější červené lince ze směru Hradec Králové do Náchoda a přes Adršpašsko-teplické skály až do Krkonoš na Pomezní Boudy cestující navštěvovali pevnostní město Josefov i skryté poklady v podzemí Měděného dolu Bohumír v Jívce nebo Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují. Modrá linka je zavedla do Stolových hor, Vambeřic nebo Broumova. „ Cyklobusy letos využilo více než 10 tisíc osob, “ uvedla Markéta Venclová, ředitelka společnosti Branka organizující turistický rozvoj Kladského pomezí.

V zimě pofrčí i rolbyCyklobusy záhy vystřídají v horských střediscích skibusy, které vozí lyžaře ke sjezdovkám. Například ve SkiResortu Černá hora - Pec zdarma pendlují mezi areály skibusy, uvnitř lyžařských středisek lze využít citybusy. Nejatraktivnějším způsobem dopravy s lyžemi mezi Černou horou a Pecí pod Sněžkou jsou rolby SkiTour.



Vyznavači bílé stopy na Náchodsku se naopak budou muset smířit s faktem, že v lednu nevyjede sněhová obdoba organizované dopravy. „Po zkušenosti z poslední zimní sezony nebude jezdit skibus z Náchoda na polský Karlów a do Jestřebích hor. Jeho využití bylo minimální,“ vysvětlila Markéta Venclová.