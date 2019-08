Druhé největší město v hradeckém kraji má novou dominantu. Jedenáct metrů vysokou parkovací věž pro kola. Za pět korun na den v ní mohou lidé bezpečně uschovat jízdní kola. Dosud taková možnost v Trutnově nebyla.

Nyní stačí najet kolem do dveří cyklověže a ta už si ho sama uchopí a uloží. Automatický systém zaparkuje bicykl, a nikdo jiný se k němu nedostane. Celý proces netrvá ani půl minuty. Při vyzvednutí stačí „čipnout“ úschovní lístek a samoobslužný systém kolo stejně rychle vrátí.

Bicykl je ve věži v bezpečí před zloději i rozmary počasí. „Věž přitáhne novou skupinu cyklistů, tedy lidí, kteří potřebují bezpečné úložiště na konci své cesty, aby na kole vůbec vyjeli,“ naznačil Rudolf Bernat ze společnosti Systematica, která zařízení vyrobila.

Na kole při parkování si můžou lidé nechat veškeré příslušenství, helmu pověšenou přes řídítka a dokonce i tašku s nákupem.

Radnice věří, že novinka bude dalším střípkem do mozaiky, jejímž cílem je co nejekologičtější doprava. Lidé by totiž mohli nechat neekologická auta doma a jezdit na kolech, případně vlaky nebo autobusy.

„Všichni chceme, aby lidi sportovali a nejezdili auty. Tlak na ekologizaci doby, a aby se lidé hýbali, je obrovský. Věřím, že to bude mít úspěch, protože vidím, kolik lidí si kupuje elektrokola, jak hodně lidí jezdí na kole, jak jsou populární traily,“ řekl trutnovský starosta Ivan Adamec.

Cyklověž stojí na okraji autobusového nádraží, kousek od vlakového nádraží a jen pár desítek metrů od frekventované pěší zóny. „Jde o strategickou pozici, lepší bychom v Trutnově nenašli,“ prohlásil Adamec.

O tom, kdy začnou cyklisté věž využívat ve velkém nedokázal odhadnout. „Asi to nebude hned zítra. Parkoviště pro auta u Studny zpočátku bývalo prázdné, a jděte se tam podívat dnes, je to úplně jinak,“ připomněl trutnovský starosta.

Opoziční zastupitelé ale záměr od počátku kritizují. „Nejsme odpůrci cyklověže, akorát jsme říkali, že za stejnou dotaci se mohlo pořídit zázemí pro cestující na autobusové nádraží. To je věc, která je daleko více potřeba,“ připomněl zastupitel Petr Sobotka fakt, že Trutnov stále nemá odbavovací halu.

„Město nemá rozhodnuto, kde bude budovat cyklistickou infrastrukturu. Cyklostezka, která vede okolo v mnoha místech nesplňuje parametry cyklostezky. Bylo by lépe, budovat systém odspoda a ne stavět střechu. Pokud se ale zlepší komfort pro cyklisty a lidé budou kola využívat jako alternativní dopravní prostředek, tak budeme spokojení

Cyklověž s automatickým samoobslužným systémem pojme až 118 kol, 102 pro dospělé a 16 dětských kol. Díky dotaci za něj město zaplatilo z celkových 12,5 milionů korun pouze 1,2 milionu.