Polská stavební společnost Budimex přitom poté, co ji ŘSD vybralo jako vítěze tendru s nejvýhodnější cenou 11,3 miliardy korun, už začala poptávat v základní škole v Žacléři místa pro děti pracovníků, shánět ubytování a v březnu otevřela kanceláře v Trutnově v Kladské ulici a v Žacléři v areálu Důl Jan Šverma.

Ani po oznámení vítěze nelze ovšem čekat, že hned příští týden vyjedou bagry v Královci, kde má stavba dálnice začít. Podle Mátla je potřeba počítat s lhůtou pro podání odvolání.

ŘSD původně plánovalo začít stavbu D11 v Královci 19. prosince. Sdružení stavebních firem MI Roads, Metrostav TBR, Doprastav, Subterra a Duna Aszfalt se však odvolalo k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zablokovalo podpis s vítěznou polskou firmou Budimex a zahájení prací.

„Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, neboť zadavatel pochybil, když vybral k uzavření smlouvy dodavatele Budimex SA, ačkoliv nabídka tohoto dodavatele nesplnila podmínku technické kvalifikace na doložení požadovaného referenčního plnění týkajícího se novostavby tunelu,“ vysvětlil mluvčí ÚOHS Martin Švanda, proč antimonopolní úřad zrušil rozhodnutí o výběru polské firmy.

„ÚOHS se s naším názorem neztotožnil, byť jsme ho konzultovali s mnoha právníky. Náš postup považujeme za správný. Bohužel, názor úřadu byl jiný. Každý dodavatel musí nicméně počítat s tím, že i když tendr vyhraje s nejvýhodnější nabídkou, tak ne vždy zakázku dostane,“ poznamenal poté generální ředitel ŘSD.

Budimex mezi tím začal v dubnu se stavbou 7,6 km dlouhého úseku D35 na trase Džbánov - Litomyšl za 3,423 miliardy korun.

„V České republice se staví dálnice jako nikdy v historii. Budeme stavět a zahajovat další úseky. Na úseku D11 chceme nejdříve vybudovat první tři kilometry u hranic s Polskem. Snad je stihneme dostavět i přes tuto komplikaci do konce roku 2025, jak bylo plánováno,“ dodal Radek Mátl.

Ve výběrovém řízení na vybudování 21,1 km dlouhého dálničního úseku D11 z Trutnova na hranice s Polskem nabídla polská firma Budimex SA 11,3 miliardy korun. Je to výrazně nižší cena, než jakou ŘSD v tendru vypsalo, a to o 1,7 miliardy korun. Druhá firma v pořadí, česká MI Roads, nabídla 11,7 miliardy Kč. Nejvyšší nabídku podala jedna z českých stavebních firem, a to ve výši 14,7 miliardy korun.