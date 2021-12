Letos v březnu přitom podaly Choustníkovo Hradiště, Kocbeře a Hajnice několik námitek v územním řízení. Poté, co stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem vydal 26. listopadu územní rozhodnutí, měly možnost podat odvolání, než rozhodnutí nabude právní moci. Ani jedna z obcí odvolání nepodala. Kromě nich podávalo námitky na jaře pět fyzických osob. Lhůta pro jejich případné odvolání vyprší těsně před koncem roku. "Rozhodně se odvolávat nebudeme," měla jasnou odpověď na dotaz Deníku starostka Kocbeří Eva Rezková. Co chystá dál? A jaká je situace s plánovaným obchvatem Choustníkova Hradiště a Zboží, která souvisí s výstavbou dálnice?

Obce svým rozhodnutím uvolní cestu k přípravě dálnice, kterou má ŘSD budovat v letech 2024 - 2027. Zastupitelstvo Choustníkova Hradiště v prosinci schválilo, že obec nebude podávat odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí. Obec podala v územním řízení pět námitek.

"Byly nám podrobně vysvětleny a popsány. Konkrétně se týkají především očekávané extrémní dopravní vytíženosti na silnici I/37 a mostního objektu, který má vzniknout v obci jako vynucená investice při stavbě dálnice. Měl by připadnout do vlastnictví obce, ale ta si ho nemůže vzít do svého majetku, protože by to byla příliš nákladná investice na údržbu a opravu," uvedl starosta Choustníkova Hradiště Jan Vogl.

Námitky budou podle něj rozpracovány v dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení. Obec rozporovala umístění protihlukových stěn, upozorňovala na ochránění vodního zdroje a bezpečnost dopravy po otevření úseku D11 z Trutnova na hranice s Polskem. "Pokud bude otevřený dřív než náš úsek Jaroměř - Trutnov, znamenalo by to, že veškerá doprava z dálnice povede přes naši vesnici. ŘSD proto zadalo vypracování bezpečnostního auditu na stav vozovky I/37 v naší obci. Vnímáme pozitivně, že situaci řeší. Až tady bude jezdit při nejhorším scénáři 36 tisíc aut denně, bude už pozdě se ptát, proč to tak je a co se neudělalo. To nebudeme schopni ani vyjet z vesnice," poznamenal Jan Vogl.

Obec vypracovala zároveň vlastní bezpečnostní studii kvůli provozu na silnici I/37. Plánuje upravovat výjezdy z vesnice na silnici první třídy, aby byl provoz bezpečnější.

"Rozhodně se odvolávat nebudeme," měla jasnou odpověď na dotaz Deníku starostka Kocbeří Eva Rezková. "V územním rozhodnutí mě logicky zajímaly odpovědi na naše připomínky. Některé vypořádané byly, některé budou vypořádané v dalších krocích. Jednání s ŘSD probíhají dál. Snažím se dál na situaci, která zasáhne naši obec, upozorňovat. V dalším kroku, při stavebním řízení, něco málo napíšeme," řekla Rezková.

Námitky Kocbeří se týkaly především zachování kvality vodního zdroje, plánované retenční nádrže, komplexních pozemkových úprav, délky protihlukových stěn nebo úprav příjezdové silnice mezi Dvorem Králové nad Labem a Kocbeřemi na sjezdu z dálnice.

Stejný postoj zvolila rovněž sousední obec Hajnice. "Odvolání nebudeme podávat. U nás územní rozhodnutí proběhlo zcela hladce," sdělil starosta Petr Červený. Hajničtí při svých námitkách apelovali na problém s hlukem a poddimenzované protihlukové zábrany.

S výstavbou D11 v úseku Jaroměř - Trutnov úzce souvisí rovněž plán na vybudování obchvatu Choustníkova Hradiště a městských částí Dvora Králové nad Labem Zboží a Žireč. "Všechna doprava, která bude mířit na dálnici, by nezatěžovala stávající silniční síť do Choustníkova Hradiště, ale měla by se dostat přeložkou přímo na mimoúrovňovou křižovatku na D11," poukázal na její přínos starosta Dvora Králové Jan Jarolím.

"Bylo by špatně přeložku neudělat. Pro Dvůr Králové by měla obrovský význam, především městské části by si oddychly," zdůraznil Jarolím. Dvůr Králové nad Labem a Choustníkovo Hradiště mají kvůli tomu rozpracovanou změnu v územním plánu. "Čekám na nového ministra dopravy, kterému projekt představím. Jediná možnost financování je z vládního usnesení. Vybudování nemůže financovat obec, ani kraj, to musí stát při stavbě dálnice," dodal starosta Dvora Králové nad Labem.

