„Budimex nabídl nejvýhodnější cenu a uspěl i ve stanovených hodnotících kritériích. Jsme v Evropské unii, je to otevřený trh,“ připomněl generální ředitel ŘSD a upozornil, co může být pro firmu z ciziny při stavbě dálnice v Česku komplikací.

Co na to polský stavební gigant Budimex? „Víme, že se objevily námitky proti výběru nejlepší nabídky. Vzniklé komplikace nás mrzí. Neočekáváme ale problémy, jež by nešly překonat,“ reagovala diplomaticky za polskou stavební společnost Budimex SA její mluvčí Diana Zyglewská.

Pro zahájení výstavby dálnice D11 u Trutnova to může znamenat odklad několika měsíců. Úsek mezi Trutnovem a Královcem má pravomocné stavební povolení, dokončené jsou výkupy pozemků. Bylo by to poprvé, kdy by českou dálnici stavěli Poláci.

„Pro firmu z ciziny může být komplikací, že staví na území jiné země. Není to jednoduché, přestože jde o sousední stát. České normy a předpisy pro práci na stavbách jsou jiné než v Polsku. To se musí naučit, to nejde dělat úplně jen s polským personálem a vlastními kapacitami. Je to také o materiálu a spoustě dalších aspektů. Musí jednat se zástupci měst a obcí, které se nachází v blízkosti stavby dálnice. Záležitostí, které musí vyřešit a připravit se na stavbu, je hodně,“ vysvětlil Radek Mátl.

„Budou určitě potřebovat Čechy. Nebude to tak jednoduché, že přijde cizí firma a sama postaví dálnici v Česku. Tak to nebude. Myslím si, že z velké části, klidně ze 60 procent, se budou na stavbě dálnice podílet české firmy a subdodavatelé, které s tím mají zkušenosti. Není to tak, že bychom zakázku dali firmě z cizího státu a Češi by na tom nepracovali. Tak to určitě nebude,“ popsal situaci generální ředitel ŘSD.

Podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení ovšem brání námitky druhého v pořadí, firmy MI Roads, která požaduje přezkoumání od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „ÚOHS zpravidla zkoumá případ dva-tři měsíce,“ poznamenal Mátl.

ŘSD plánovalo zahájit stavbu dálnice D11 Trutnov - hranice s Polskem 19. prosince 2023. „Jedná se o největší dálniční stavbu, která se do této doby v České republice soutěžila, z toho důvodu bylo výběrové řízení náročné a trvalo deset měsíců od prosince 2022. Přicházelo obrovské množství dotazů od stavebních firem. Dva týdny před tím, než jsme chtěli stavbu slavnostně zahájit, přišly námitky od neúspěšného uchazeče, který skončil druhý. Byli jsme přitom předběžně domluvení s případným dodavatelem, že by byl připraven opravdu stavbu zahájit ještě na konci roku. To bohužel kvůli námitkám padlo a musíme řešit tento problém,“ uvedl generální ředitel ŘSD.

Odkládání začátku stavby D11 u Trutnova považuje za velké zklamání. „Udělali jsme velké množství kroků k tomu, aby se to povedlo. Absolvovali jsme řadu složitých jednání, které vedly k dokončení majetkoprávní přípravy, velmi intenzivně jsme jednali s majiteli pozemků a jejich zástupci, podařilo se vyřešit i situaci se spolkem Děti Země. Všechno bylo hotové,“ dodal Radek Mátl.

Námitky od firmy ze Skupiny Metrostav přitom dorazily krátce poté, co se ŘSD podařilo vyřešit předchozí problém. Situaci totiž nejprve zkomplikoval rozklad podaný spolkem ekologických aktivistů z Brna Děti Země proti vydanému stavebnímu povolení. Ministr dopravy Martin Kupka poslední listopadový den jejich rozklad zamítl. Potvrdil tím právní moc stavebního povolení. „Vydané stavební povolení doznalo určitých změn, které zajistí minimalizaci dopadů stavby na okolí a přírodu. Pokud nebudou podány námitky proti výběru nejvýhodnější nabídky na zhotovitele stavby, stavební práce budou zahájeny ještě před Vánocemi,“ oznámil ministr dopravy Martin Kupka 30. listopadu. Námitky ovšem dorazily a po nich také žádost o přezkoumání situace na ÚOHS.