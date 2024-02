Od zahájení stavby 21,1 km dlouhého úseku jí brání stížnosti sdružení, které skončilo v tendru druhé. Patří do něj i firma MI Roads ze Skupiny Metrostav. „Z našeho pohledu je tato námitka pokusem o podání stížnosti za každou cenu,“ reagovala mluvčí Budimexu SA Diana Zyglewská na podnět k přezkoumání výběru vítěze tendru, který MI Roads ve sdružení s dalšími stavebními firmami podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten kvůli tomu zahájil správní řízení.

„Jsme připraveni začít okamžitě. Právě to byl zároveň jeden z hlavních požadavků ŘSD. Udělali jsme potřebné kroky pro to, abychom dali dohromady kvalifikovaný tým a mohli hned začít s pracemi,“ řekla Deníku mluvčí polské stavební společnosti Budimex SA Diana Zyglewská.

Dálnice se začne stavět ve směru od Královce na Trutnov. „V první fázi bychom se měli primárně zaměřit zejména na úsek navazující na polskou rychlostní silnici S3 a rekonstrukci komunikace v Trutnově,“ uvedla.

Stovky dělníků a dalších odborných profesí

Budimex už má připravené týmy pracovníků. „Projekt jsme rozdělili na několik silničních a mostních úseků. Jednotlivé úseky vedou zkušení stavbyvedoucí. Připraveny jsou také týmy tunelářů a pracovníci inženýrských sítí. Aktuální tým čítá 60 inženýrů/techniků. Momentálně se přesunuje z Prahy a Vratislavi do pronajatých kanceláří v Trutnově a Žacléři,“ upřesnila Zyglewská. Budimex má rovněž připravenou veškerou potřebnou techniku. Bagry tak skoro doslova čekají na hranicích.

Je to pro mě velké zklamání, říká ředitel ŘSD o odkladu stavby D11 na příští rok

Výstavba dálnice D11 v kopcovitém terénu v okolí Trutnova bude velice náročná. Na 21,1 km dlouhé trase mezi Trutnovem a Královcem vznikne 28 mostů, dva tunely a tři mimoúrovňové křižovatky. Budimex proto počítá s nasazením stovek dělníků.

„Ve špičkách počítáme s nasazením 150 inženýrů/techniků, až 600 dělníků v rámci staveb mostů a celkem 300 dělníků a operátorů pro silniční, inženýrské a tunelářské práce. Tyto předpoklady budou samozřejmě ověřeny v praxi a odpovídajícím způsobem upraveny. V případě potřeby disponujeme možnostmi stavy týmů flexibilně doplňovat, ať už pomocí vlastní, tak i subdodavatelské pracovní síly,“ popsala mluvčí, jak se polský stavební kolos připravuje na výstavbu D11.

ÚOHS zahájil správní řízení

Zatím ale musí čekat, jak dopadne správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže před několika dny zahájil další správní řízení, a to na návrh společnosti, jejíž součástí je také MI Roads. Návrh opět směřuje proti výběru dodavatele. Termín vydání rozhodnutí nelze předvídat. Úřad bude postupovat co nejrychleji, ale bude záležet zejména na rozsahu a složitosti posuzované problematiky,“ řekl Deníku mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

ŘSD si stojí za výběrem polské firmy. „Po vyhodnocení vítězného uchazeče byly podány námitky k nám jako vyhlašovateli výběrového řízení. Část výhrad jsme vzali v potaz, část jsme odmítli. Výsledek výběrového řízení jsme potvrdili,“ konstatoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

ŘSD rozhodlo, kdo vybuduje D11. Dálnici v Česku budou poprvé stavět Poláci

V tendru šlo o hodně, je to největší dálniční zakázka v Česku. „Jedná se o největší dálniční stavbu, která se do této doby v České republice soutěžila, z toho důvodu bylo výběrové řízení náročné a trvalo deset měsíců od prosince 2022. Přicházelo obrovské množství dotazů od stavebních firem. Dva týdny před tím, než jsme chtěli stavbu slavnostně zahájit, přišly námitky od neúspěšného uchazeče, který skončil druhý. Byli jsme přitom předběžně domluvení s případným dodavatelem, že by byl připraven opravdu stavbu zahájit ještě na konci roku,“ přiblížil situaci generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Průtahy vadí i městům a obcím, kterých se výstavba dálnice týká. Na její vybudování čekají dlouhé roky. ŘSD nejprve muselo řešit námitky ekologických aktivistů Děti Země. Když už to vypadalo, že stavba začne, odvolal se neúspěšný uchazeč o rekordní dálniční zakázku. „Považuji za nešťastné, když nástroj, který má sloužit ve výjimečných situacích jako opravný prostředek, je využíván jako součást konkurenčního boje. Obstrukcemi ztrácíme drahocenný čas. Čas, kdy na dotčené obce ještě nedolehl nárůst tranzitní dopravy. Budeme tak muset čelit souběžně zvýšené dopravě v souvislosti se zásobováním stavby i nárůstem tranzitu,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa.