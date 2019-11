Vystoupil z auta, navlékl si žlutou reflexní vestu, na hlavu dal blembák a poté se jal ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO) na rozestavěném úseku dálnice D11 z Hradce do Smiřic do debaty ohledně dvou významných staveb na území východních Čech - dálnic D11 a D35. Při inspekční cestě mu společnost dělala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Ten informoval, že obě důležité stavby, které by výrazně ulevily městům ve východních Čechách, by měly být v celé délce zprovozněny nejpozději do roku 2028. V případě D11 se kompletní výstavba, která počítá i šesti pruhy v úseku Praha – Poděbrady, otevře nejpozději do roku 2029.

Poláci jsou rychlejší

„Jsem rád, že jsem na úseku, který se reálně staví. U D11 nám ze 154 kilometrů zbývá dostavět 60 kilometrů. Dvacet se nyní staví a zbývá zahájit posledních čtyřicet kilometrů,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík, který však nepotěšil termínem otevření. Jeho předchůdce Dan Ťok mluvil o roce 2026, tento rok však Kremlík o dva roky posunul. „Úseky Jaroměř – Trutnov a Trutnov – Královec jsou vyprojektovány. V tuto chvíli máme všude požádáno o územní rozhodnuté s tím, že u hraničního úseku by mohlo být vydáno ještě tento týden. U úseku z Jaroměře toto rozhodnutí očekáváme v první polovině příštího roku,“ doplnil ministra šéf ŘSD Radek Mátl a dodal, že v tuto chvíli jsou zadány geotechnické průzkumy pro dokumentaci pro stavební povolení. Ty by mohly být hotovy do konce roku tak, aby se s případnou právní mocí mohly začít vykupovat pozemky. „Ale je to čtyřicet kilometrů, tak uvidíme, jakým způsobem to půjde,“ dodal Mátl.

Tvrdohlavý soudce

A pokud budou problémy s výkupy pozemků, jako u Jaroměře, mohl by i termín 2028 být v ohrožení. V Jaroměři totiž stát vede dlouhodobý spor o pozemky s pražským soudcem Františkem Kučerou, který blokuje výstavbu okružní křižovatky. „Pro získání těchto pozemků uděláme maximum. Teď se však není možné dohodnout a tak uplatníme mechanismy, které vyplývají z právních předpisů, tedy o vyvlastnění a urychlení výstavby. S největší pravděpodobností tak tyto instituty najdou svého uplatnění,“ nechal se slyšet ministr dopravy. Podle Mátla je však ve hře i jiná varianta: Dokážeme obejít pozemky pana Kučery tak, aby se dálnic zprovoznila. Samozřejmě nyní probíhají vyvlastňovací procesy, ale je možné, že to opět skončí u soudu. Požádali jsme o stavební povolení, to však bylo opět ze strany pana soudce Kučery napadeno, ale ze strany MD bylo tento týden potvrzeno. Takže máme pravomocné stavební povolení, ale nemáme pozemek,“ uvedl Mátl s tím, že soudce Kučera v okolí Jaroměře i další důležité pozemky pros tavbu autostrády: „U nich se pokoušíme o směnu.“

Konec blokace od obyvatel Choustníkova Hradiště?

Obyvatelé Choustníkova Hradiště se obávají, že jim dálnice svede do obce poměrnou část kamionové dopravy, která míří do průmyslových zón ve Dvoře Králové nad Labem. Smírné řešení včera ministru dopravy představil dvorský starosta Jan Jarolím: „Nechali jsme si zpracovat dopravní studii na napojení našich dvou průmyslových zón na dálnici D11, kdy máme problémy s napojením na průmyslovou zónou ve Zboží a na Borkách. Kamiony, které tam míří, tak jezdí buď přes Žireč, nebo zpátky přes centrum Dvora Králové. Jinudy by se totiž do budoucna na dálnici nedostali,“ uvedl královédvorský starosta a nabídl řešení, které spočívá v obchvatu Zboží, Žirče a zároveň i Choustníkova Hradiště. „Po dvou jednáních jsem s vedením Choustníkova Hradiště na tento způsob našel společnou řeč. Nápad jsme představili i hradecké ŘSD, kde se objevil nápad, že pokud by se tato varianta, která předpokládá výstavbu asi 6 kilometrů nových silnic, dostala do vládního usnesení, a tím pádem by bylo zajištěno financování, tak je to ze strany ŘSD proveditelné. Pan ministr slíbil, že pro to něco udělá. Zároveň mám z Choustníkova Hradiště slíbeno, že pokud tato varianta projde, že jsou připraveni ihned přestat blokovat výstavbu D11.“

Novelou pro rychlejší stavby

Podle Vladimíra Kremlíka však bez změn právních předpisů nepůjde žádná stavba výrazně urychlit. „Proto jsme připravili novelu zákona o urychlení výstavby, kterou by měla příští týden projednávat vláda,“ nechal se slyšet ministr dopravy a nastínil, čím vším by se daly stavby novelou urychlit: „Jedná se o tři zásadní změny. Z pohledu ministra dopravy je tou nejzásadnější společné řízení, jejímž vyústěním je společné povolení stavební. A to včetně popřípadě posuzování vlivu na životní prostředí. Toto by mohlo urychlit výstavbu až o tři roky. Další zásadní momentem jsou jednotná závazná stanoviska. V současné době se jich vydávají desítky, my chceme jedno. Chceme také změnit vyvlastňovací procesy, které by zamezily spekulacím. A to například tak, že by byl vypracován jeden znalecký posudek na celé území. A ten by byl platný tři roky.“