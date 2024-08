Pro předplatitele

Jan Braun dnes 06:56

Je to paradox. Zatímco to dlouho vypadalo, že se výrazně dříve začne stavět dálnice D11 mezi Trutnovem a Královcem a úsek Jaroměř - Trutnov přijde na řadu o hodně později, vývoj v posledních měsících situaci změnil. Příprava dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem se posunula mílovými kroky dopředu. ŘSD chce začít stavět příští rok a to by nemuselo být nesplnitelné. Odhadované náklady jsou 12 miliard korun bez DPH a dokončení v roce 2028.