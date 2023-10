„U vás v Česku vždycky byly silnice lepší. U nás dlouho nebyly tak dobré, ale teď je to jinak, každým rokem se to zlepšuje,“ chválil velké polské investice do infrastruktury Jerzy Kaluzyński. Zatímco v roce 2002, kdy vzniklo Generální ředitelství silnic a dálnic (GDDKiA), existovalo v Polsku 520 kilometrů rychlostních silnic a dálnic, v současné době jich je téměř desetkrát více.

„Paní Machaleková pochází z Kamiennej Góry a zasloužila se o to, že dálnice tady doopravdy je,“ vysvětlil, proč měl u sebe transparent s poděkováním náměstkyni ministra školství a vědy.

Fakt, že z české strany chybí napojení na hotovou polskou dálnici, bere s nadhledem. „Je třeba počkat, co naděláš. Jde to pomalu, ale nemusí to být dnes ani zítra,“ mávl rukou. „Až bude dálnice hotová až do Jaroměře a povede kompletně do Prahy, bude to luxus,“ dodal.

Poláci zkompletují příští rok dálnici přes celé Polsko, která povede od hranic s Českem až k Baltskému moři. „Mám opravdu radost, že se nám podařilo otevřít novou silnici do Lubawky, a až dokončíme příští rok úsek Bolków - Kamienna Góra, bude možné jezdit od českých hranic po dálnici až k Baltskému moři do Štětína a Świnoujście. Věřím, že i Češi ji budou využívat, aby mohli trávit čas u polského moře,“ uvedl polský ministr dopravy Andrzej Adamczyk.

Polský premiér otevřel dálniční úsek k českým hranicím Kamienna Góra - Lubawka

Poláci zároveň doufají, že se brzy začne stavět napojení dálnice D11 z české strany v Královci. „Jsem v pravidelném kontaktu s českým ministrem dopravy panem Kupkou a vím, že tato investice patří mezi prioritní a dělá se všechno pro to, aby se úspěšně realizovala,“ řekl Adamczyk. „Ještě dva a půl roku počkáme a pak se budeme těšit ze společné dálnice, která propojí Skandinávii, Polsko, Česko s dalšími zeměmi Evropy. Problém by byl, pokud na české straně nebyla vůle a připravenost stavět dálnici. Ale vůle u Čechů je, přípravy probíhají, pracuje se na tom. Je to prostě otázka času,“ podotkl shovívavě polský ministr.