„Jsem v pravidelném kontaktu s českým ministrem dopravy panem Kupkou a vím, že tato investice patří mezi prioritní a dělá se všechno pro to, aby se úspěšně realizovala,“ řekl polský ministr dopravy Andrzej Adamczyk. „Ještě dva a půl roku počkáme a pak se budeme těšit ze společné dálnice, která propojí Skandinávii, Polsko, Česko s dalšími zeměmi Evropy. Problém by byl, pokud na české straně nebyla vůle a připravenost stavět dálnici. Ale vůle u Čechů je, přípravy probíhají, pracuje se na tom. Je to prostě otázka času,“ podotkl shovívavě polský ministr.

Řidiči musí sjíždět z dálnice o 3 km dříve

Kvůli chybějícímu napojení na českou dálnici nemůžou Poláci pustit do provozu celý úsek postavené dálnice Kamienna Góra - Lubawka, který je dlouhý 15,3 km. Silnice je hotová, na posledních třech kilometrech ji blokují zátarasy. V provozu je tak od pátku pouze dvanáctikilometrový úsek S3 mezi křižovatkou Kamienna Góra Północ a kruhovým objezdem v Lubawce. Zbývající tříkilometrový úsek od křižovatky Lubawka ke státní hranici bude řidičům zpřístupněn po dokončení prací na hraničním úseku na české straně.

České Ředitelství silnic a dálnic bude nejprve stavět tříkilometrovou část od hranic s Polskem v Královci. Začne ale až poté, co vyřeší rozklad proti stavebnímu povolení od Dětí Země. Ekologičtí aktivisté z Brna ho minulý týden doplnili o čtyři námitky. Týkají se evidence činnosti biologického dozoru, způsobu měření intenzit hluku při zkušebním provozu, zásahu dálnice do okraje lesa a stanoviska EIA. Součástí je i analýza využívání blanketních (prázdných) odvolání a podnět ke svolání semináře o správním řádu.

„Všude je třeba vést dialog, rozhovory a hledat porozumění s ekology. Ani v Polsku není lehké vybudovat silnice. Věřím, že se v České republice najde kompromis a porozumění a mým českým kolegům se podaří tuto situaci vyřešit,“ uvedl Andrzej Adamczyk.

Ředitel ŘSD chystá jednání s Dětmi Země

Generální ředitel českého ŘSD Radek Mátl se chystá k jednání s předsedou spolku Děti Země Miroslavem Patrikem v nejbližší době, zřejmě už příští týden. „Generální ředitel ŘSD se bude snažit s panem Patrikem setkat k jednání, zjistit jeho výhrady, co na projektu považuje za nesprávné, a buď mu vše vysvětlit nebo najít řešení. O jednání se bude pokoušet v co nejkratším termínu, nejlépe například příští týden,“ řekl Deníku mluvčí ŘSD Jan Rýdl. „Jednání považujeme za nejefektivnější cestu. Může to být i cesta, jak odblokovat situaci. Pan Patrik velmi dobře ví, že když podá rozklad a nasčítají se zákonné lhůty, bude to znamenat zdržení začátku stavby, tak jak to dokázal na jiných stavbách, minimálně v řádu měsíců,“ dodal mluvčí ŘSD.

Jan Rýdl považuje podání rozkladu od Dětí Země v poslední chvíli před získáním stavebního povolení za politováníhodnou skutečnost. „Kvůli D11 u Trutnova probíhalo velmi intenzivní a rozsáhlé stavební řízení, ve kterém se mohli jakkoliv dotázat, namítnout, navrhnout. Vzhledem k jejich činnosti v minulosti jsme to očekávali, snažili bychom se situaci vyřešit. K ničemu takovému nedošlo,“ konstatoval Jan Rýdl.

Po autostrádě k polskému moři

Poláci se naproti tomu radují z postavené dálnice k českým hranicím. „Mám opravdu radost, že se nám podařilo otevřít novou silnici do Lubawky, a až dokončíme příští rok úsek Bolków - Kamienna Góra, bude možné jezdit od českých hranic po dálnici až k Baltskému moři do Štětína a Świnoujście. Věřím, že i Češi ji budou využívat, aby mohli trávit čas u polského moře,“ poznamenal Adamczyk.

Premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že silnice jako S3 jsou impulsem pro rozvoj ekonomiky a cestovního ruchu a přispívají i ke zvýšení bezpečnosti. Zdůraznil, že dnes mezi první desítkou největších společností stavících polské silnice patří polské podniky, které získávají know-how od zahraničních specialistů.

Polský premiér otevřel dálniční úsek k českým hranicím Kamienna Góra - Lubawka

„Nová pracovní místa povedou k tomu, že si matky a babičky už nebudou muset utírat slzy z tváří, protože jejich děti a vnoučata musí jezdit do Londýna mýt nádobí nebo jíst chřest v Berlíně. Chceme vytvořit co nejvíce pracovních míst a díky takovým silnicím to konečně bude možné,“ prohlásil polský premiér Mateusz Morawiecki.

Vybudování dálnice u českých hranic kvitují i polští občané. „Ve městech je čím dál více aut. Je dobře, že se dálnici podařilo postavit. U vás v Česku vždycky byly silnice lepší. U nás nebyly tak dobré, ale každým rokem jsou lepší,“ chválil velké polské investice do infrastruktury Jerzy Kaluzyński, který žije ve městě Kamienna Góra. Fakt, že z české strany chybí napojení na hotovou polskou dálnici, bere s nadhledem. „Je třeba počkat, co naděláš. Jde to pomalu, ale nemusí to být dnes ani zítra. Až bude dálnice hotová až do Prahy, bude to luxus.“