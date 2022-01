Zvrátí odvolání proti dálnici? ŘSD se sešlo s majitelem pozemků z Hajnice

S Petrem Holubcem z Hajnice, který jako jediný podal odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu dálnice D11 v úseku Jaroměř - Trutnov, a novým starostou Trutnova Michalem Rosou jednal v uplynulých dnech ředitel krajské Správy ŘSD v Hradci Králové Marek Novotný. Potvrdil to Deníku. V Trutnově se řešilo vybudování nového kruhového objezdu, zbourání a výstavba nového Špitálského mostu u kina, přípravy stavby dálnice D11 z Trutnova na hranice s Polskem i úplně nové silnice v Poříčí v Elektrárenské ulici.

Dálnice z Hradce Králové do Jaroměře je hotová, na dálniční úsek do Trutnova si budou muset řidiči ještě několik let počkat. | Foto: Michal Fanta

Jak dopadlo první jednání s majitelem pozemků a nemovitostí v Hajnici na úseku Jaroměř - Trutnov Petrem Holubcem? Zástupci ŘSD se s ním snaží vyjednat, aby odvolání proti územnímu rozhodnutí stáhl. Holubcovi se nelíbí navržené řešení protihlukových stěn a cest pro techniku zemědělců, napadá i procesní pochybení při územním řízení. "Mohu potvrdit, že jsme se sešli a jednání proběhlo. Dohodli jsme se, že v jednání budeme pokračovat ve velice krátké době," nastínil ředitel Správy ŘSD v Hradci Králové bez bližších podrobností. "Věříme, že najdeme společné řešení, které bude rychlejší než proplést se celým procesem, který následuje po odvolání. Jsme domluveni, že se opět sejdeme," dodal. Majitel pozemků v Hajnici komplikuje přípravu D11. Dohoda je možná, tvrdí Pro přípravu stavby dálnice, která se má začít stavět v roce 2024 za 12 miliard, může znamenat odvolání velkou komplikaci a zdržení začátku výstavby. ŘSD tuší, že jinak hrozí zdržení půl roku, možná i víc. Holubec podal loni v územním řízení osm námitek. Zabýval se jimi stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem i projektanti dálnice z firmy SUDOP Praha. S Holubcem se dokonce v září sešli na jednání na městském úřadě ve Dvoře Králové ve snaze dosáhnout smírného řešení rozporů. Úleva pro stavbu D11. Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a Hajnice odvolání nepodají Na vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem ve Dvoře Králové nad Labem zareagoval Petr Holubec podáním odvolání. "Nebudu se k tomu vyjadřovat," odmítl bližší vysvětlení svého kroku. D11: U Trutnova je mnohde vykoupena většina pozemků, ŘSD zabírá byty, domy Námitky Petra Holubce v územním řízení se týkaly jeho nesouhlasu s umístěním stavby dálnice v katastrální území Brusnice, které je součástí obce Hajnice, hlukové zátěže a chybějícím protihlukovým opatřením, nedostatečným opatřením proti rozstřikům imisí, chybějícím přístupům na zemědělské pozemky, nedostatečného přístupu na pozemky při stavbě mostu, umístění migrační propusti, odtoku ze sedimentační nádrže a retenční nádrže, nedostatečné ochrany prameniště Hajnického potoka. "Soukromé vlastnictví je nedotknutelné a znehodnocování pozemků mimo vlastní zábor dálnice nepřijatelné," uvedl například v jedné z námitek. Poukazoval na znehodnocení pozemků, které budou zamořené hlukem. Problém kvůli D11 na Žacléřsku? ŘSD začíná vyvlastňovat pozemky Na úseku D11 Trutnov - hranice s Polskem je situace o pořádný kus dál. ŘSD má vykoupených zhruba 60 procent pozemků. "Zpracovává se dokumentace pro provedení stavby. V dubnu bychom chtěli zahájit stavební řízení. Stavba potrvá i přes velký počet objektů tři roky, probíhat má v letech 2023 - 2026. Tento úsek má stát zhruba 15 miliard. O stavbu se bude pravděpodobně ucházet konsorcium firem, nikoliv jedna," řekl ředitel krajské Správy ŘSD v Hradci Králové Marek Novotný. Vedení trutnovské radnice usiluje, aby ŘSD dokázalo co nejdříve zprůjezdnit úsek mezi Poříčím a Stříteží, byť na polovině dálnice. "Šlo by o úpravu etap výstavby tak, aby byla jedna část zprovozněna přednostně, zprovoznili bychom ji v polovičním profilu dálnice, aby ulehčila dopravě v Trutnově," vysvětlil Novotný. U Trutnova vyrostou na D11 tři obří mosty, jeden bude vyšší než Nuselský "Nejradši bychom nejdříve stavěli objekty jako mosty a tunely, nicméně budeme se snažit zapracovat do harmonogramu stavby zcela oprávněné požadavky ze strany města Trutnova. Bereme je jako zcela vážné připomínky. Do tohoto geograficky složitého místa se je budeme snažit zapracovat, ale výstavba nebude jednoduchá," připustil šéf krajské Správy ŘSD. Kamenolom v Královci zásobuje stavbu D11 tunami štěrkodrtě, trhá rekordy

