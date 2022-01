Co se děje v Polsku.Zdroj: DeníkČeští motoristé, kteří už po této dálnici vyrazili směrem do východních Krkonoš, si pochvalují, že se jim cesta do východní části nejvyšších českých hor stala pohodlnější a také se zrychlila. Svůj hlavní cíl, navázat Česko na polskou dálniční síť, přiblížit ekonomicky i turisticky zajímavou Wroclaw a napojit Čechy na polskou dálniční síť, však dálnice dobudovaná až za Jaroměř vůbec neplní.

A jak jsem si při jízdě z Prahy do Varšavy vyzkoušel na vlastní kůži, k lepší cestě do Polska dálnice asi ani sloužit nemá. Alespoň podle dopravního značení, kterým je u Jaroměře osazena.

Vztahy s Polskem padají do propasti. Velvyslanec vydržel v Praze měsíc

Navigace vám sice ukáže nejkratší a nejrychlejší cestu z Jaroměře dál na Trutnov a pak přes polskou hranici na zpola vybudovanou dálniční přípojku směrem na Legnici a pak pohodlně po polské dálnici A4 na Wroclaw.

Jenže když se dostanete, navíc jako já po šesté ráno, tedy ve tmě a při občasném sněžení, na konec dálnice u Jaroměře, najednou se před vámi zničeho nic objeví velká šipka „Wroclaw“.

Ve vteřině rozhodování nakonec vyhraje fyzická šipka nad virtuální navigací. Po pár minutách jízdy zjistíte, že vás to ale navedlo na starou „předdálniční“ silnici E67, kterou se ve šňůře kamionů ploužíte hodiny přes Kladsko na Wroclaw.

Běženci, potraty, Turów. Polsko bez přátel se zmítá v krizi. A nejen migrační

Cesta se tak nejen prodlouží, ale hlavně protáhne. S výjimkou pár obchvatů na polské straně představuje totiž E67 návrat do devadesátých let. Tedy doby, kdy jezdit v Polsku autem bylo za trest a i průměrná rychlost sto kilometrů v hodině byla těžko dosažitelným snem. Poctivé dvě hodiny jízdy mezi Jaroměří a Wroclaví jsou navíc vylepšeny velkým množstvím radarů, čtyřicítek ve vesnicích a také spoustou kamionů.

Do Polska přes Sasko

Protože „stará silnice“ E67 na Wroclaw jde zcela mimo budovanou polskou dálniční síť, která se na jiných místech utěšeně rozrůstá, na slušnou silnici narazíte až pár kilometrů před Wroclaví.

Dvaadvacet kilometrů nové dálnice mezi Hradcem a Jaroměří tak sice znamená deset minut nových pohodové jízdy, ale za ty další hodiny řidičského martyria to nestojí. Po včerejšku se tak vůbec nedivím řidičům, kteří říkají, že z Prahy do Wroclavi a Varšavy budou radši dál jezdit přes Drážďany.

