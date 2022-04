"Ráz obce se úplně změní, už to nebude klidná vesnička. Větší část vesnice leží na straně, kudy povede dálnice. Lidé budou v obklíčení. Z jedné strany budou mít současnou silnici, z druhé strany dálnici. Extrémní zatížení přinese už výstavba dálnice. Většina lidí si ani nedovede představit, co vypukne," řekl starosta Královce Tibor Terbák. ŘSD nyní vykupuje pozemky, na trase D11 Trutnov - státní hranice jich získalo 70 procent. V jednom případě, v Královci, probíhá vyvlastňovací řízení. Majitel pozemků nepodepsal v zákonné lhůtě kupní smlouvu, podle které by dostal od státu osminásobek ceny za metr čtvereční, stanovený znaleckým posudkem. V Křenově u Žacléře už ŘSD přistoupilo k odnětí vlastnického práva na pozemky, které potřebuje získat kvůli stavbě dálnice.

"Nikdo z lidí, kteří bydlí na této straně obce, s tím není spokojený. Už teď je hrozný rámus od hranic, kde Poláci makají na stavbě dálnice do půl jedenácté večer. Vůbec si neumím představit, jak to bude vypadat, až se tady bude stavět česká dálnice," spráskla ruce Monika Hubená, která žije v rodinném domku u hranic 45 let. Bydlí v něm s dcerou a vnučkou. Dálnici bude mít doslova u nosu. Povede jí za domem.

"Jsme první na ráně. Netuším, jak si to představují, na stavbu dálnice budou muset jezdit náklaďáky s materiálem kolem našeho domu, jiná přístupová cesta neexistuje. To bude katastrofa. Máme strach, jak to bude vypadat," přiznala.

Podle starosty Královce Tibora Terbáka výstavba dálnice přímo zasáhne zhruba 80 procent obyvatel obce. Největší obavy mají z hluku, který nahradí současný klid na loukách. "Někdo říká, už aby byla dálnice, ale lidé, kteří žijí v její blízkosti, nadávají. Budou mít dálnici přímo nad sebou. Větší část vesnice leží na straně, kudy povede. Ačkoliv se mluví o tom, že se doprava po dokončení D11 zklidní, tak jsem přesvědčený, že to tak nebude," poznamenal Tibor Terbák.

Královec extrémně zatíží výstavba dálnice. "Obcí bude jezdit velké množství nákladních aut a těžké techniky, které budou převážet hromady hlíny a štěrku, bude se šíleně prášit. To bude razantní zásah," dodal starosta.

Další velký zásah bude znamenat pro obec vybudování dálniční odpočívky s benzínkou. "Odpočívka bude napojená na naši vodu, proto se obávám, abychom vyšli s vodou. ŘSD během vrtů zjistilo, že v místě je pouze užitková voda. Vyžádali jsme si úpravu projektu, aby se vytvořily nádrže, které jim budou garantovat aspoň na tři dny zásobu pitné vody. Nemůžeme zásobovat dálniční odpočívku a nemít pro lidi v obci vodu," vysvětlil Tibor Terbák.

ŘSD na trase D11 z Trutnova do Královce vykupuje pozemky, aktuálně mu zbývá získat posledních 30 procent. Zatímco takřka všichni vlastníci podepsali smlouvu na prodej pozemku ve prospěch státu a vyinkasují tak osminásobek ceny za metr čtvereční, stanovený znaleckým posudkem, našly se i výjimky.

V pěti případech bylo zahájeno vyvlastňovací řízení poté, co majitelé nepodepsali s ŘSD smlouvy v zákonné lhůtě 60 dnů. Tři případy se týkaly přímo Královce.

ŘSD uplatňuje vyvlastňovací řízení kvůli nutnosti získat pozemky pro realizaci veřejně prospěšné stavby. "V katastrálním území Královec nyní probíhá jedno vyvlastňovací řízení. Stále se vedou jednání. Je také možné, že nedojde k odnětí vlastnického práva a zástupci ŘSD ČR se s vlastníkem dohodnou na podpisu kupní smlouvy. Zbývající vyvlastňovací řízení byla zastavena, jelikož bylo dosaženo dohody a podepsána kupní smlouva," objasnil situaci Michal Doubek, investiční referent z krajské Správy ŘSD v Hradci Králové.

Zatím došlo k jednomu odnětí vlastnického práva, které se týkalo pozemků v katastrálním území Křenov u Žacléře. "Odnětí vlastnického práva není zatím pravomocné, vlastníci se mohou ještě odvolat," dodal.

