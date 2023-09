Komplikace pro D11! Děti Země zablokovaly stavbu dálnice z Trutnova do Královce

Ekologické hnutí z Brna Děti Země zkomplikovalo situaci se stavbou dálnice D11 z Trutnova do Královce na hranici s Polskem, když podalo rozklad proti stavebnímu povolení. Aktivisté to udělali těsně před tím, než mělo začít platit. Důvody nevysvětlili. Bez pravomocného stavebního povolení nelze stavbu dálnice zahájit. ŘSD plánovalo odstartovat stavbu dálnice v Královci na konci letošního roku. „Přinese to další odklad, rozhodně z toho nejsem nadšený, ale ani překvapený. Čekal jsem, že něco takového může přijít,“ řekl starosta Královce Tibor Terbák. Mezi lidmi vyvolala informace velkou nevoli.

Na trase budoucí dálnice D11 mezi Trutnovem a Královcem probíhá ve Starém Rokytníku archeologický výzkum. | Video: Deník/Jan Braun