Do Kocbeří se přesunulo z Jaroměře oddělení dálniční policie v Královéhradeckém kraji. V obci ležící na hlavním silničním tahu mezi Trutnovem a Jaroměří a na trase budoucí D11 se dálniční policisté usadili v opraveném objektu bývalého motorestu. Budova patří obci, která ji před čtyřmi lety odkoupila za 3 miliony korun od soukromého majitele. Z nového působiště vyrazili dálniční policisté o víkendu do Krkonoš, ve Špindlerově Mlýně nachytali za volantem šest opilých řidičů.

Oddělení dopravní policie má nové sídlo v Kocbeřích v budově bývalého motorestu. | Foto: PČR

„Dálniční policie je v pronájmu v jedné části objektu, která je opravená. Ve druhé polovině budovy pokračuje rekonstrukce, po jejím dokončení by měla sloužit pro potřeby spolků a komunitních akcí,“ uvedla starostka Kocbeří Eva Rezková. Dálniční policie bude v Kocbeřích působit dočasně, podle starostky minimálně čtyři roky, než dojde k vybudování dálnice a nového oddělení ve Stříteži.

„Dálniční policisté budou schopni snadněji zareagovat na problémy, které by mohly nastat s ohledem na dokončenou výstavbu dálnice S3 na polské straně a související případné kolizní dopravní situace na Trutnovsku,“ vysvětlil přesun dálničního oddělení z Jaroměře ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Petr Sehnoutka.

„Určitě je na místě poděkovat obci Kocbeře za vstřícný přístup při zřizování služebny a součinnosti při vytvoření podmínek pro výkon služby našich policistů. Ve Stříteži bude policejní objekt součástí nově vybudované dálnice. Policisté se tam přesunou podle toho, jak bude postupovat výstavba dálnice,“ doplnil Petr Dušek, náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Starostka Kocbeří příchod oddělení dálniční policie do obce přivítala. „Na této silnici, která je spojnicí mezi úseky dálnice, to je ideální místo. Ve vesnici příchod dálniční policie určitě vítáme. Řekla bych, že to může přinést bezpečnější provoz. Jsme průjezdovou vesnicí, úsekové radary nejsou všespasitelné. Přeci jenom osobní přítomnost policie donutí řidiče dát nohu z plynu a jezdit bezpečněji,“ řekla Eva Rezková.

Budova v minulosti sloužila vedle pohostinství také ke kulturním akcím v sále v prvním patře. V něm hráli místní i přespolní ochotníci divadlo, na plátně se promítaly filmy, pořádalo vinobraní. Na začátku 90. let obec prodala objekt soukromníkovi. „Plány, že by kulturní sál sloužil pro občany Kocbeří i po prodeji soukromníkovi, se nenaplnily. Posledních zhruba osm let byl motorest zavřený,“ připomněla starostka Kocbeří Eva Rezková. Po mnohaletých jednáních se obci podařilo odkoupit bývalý motorest zpět.

Pět vozidel v civilním i policejním provedení

Na dálničním oddělení sídlícím v Kocbeřích slouží aktuálně 14 policistů, k dispozici mají 5 vozidel, ať už v civilním či policejním provedení, a dva motocykly. „Jsme připraveni dohlížet nejen na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale také na veřejný pořádek, a to všude tam, kde je nás třeba,“ zdůraznil vedoucí dálničního oddělení David Hlavsa.

Z nového oddělení v Kocbeřích vyrazili dálniční policisté o víkendu do horských středisek v Krkonoších, kde se společně s kolegy z dopravního oddělení v Trutnově zaměřili zejména na dodržování rychlosti a na kontrolu řidičů, zda nešoférují pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

„Trutnovští dopravní policisté odhalili na území celého okresu odhalili pět desítek řidičů, kteří se dopustili přestupkového jednání a uložili jim v blokovém řízení pokuty například za špatný technický stav vozidla, dále za nepoužití bezpečnostních pásů a v neposlední řadě za rychlou jízdu v obci. Dálniční policisté ve Špindlerově Mlýně odhalili 6 řidičů, kteří usedli za volant opilí a sedmý z nich požil návykovou látku,“ shrnula víkendovou bilanci policejní mluvčí Šárka Pižlová. „Upozorňujeme všechny řidiče a návštěvníky zimních středisek, že budeme i nadále v kontrolách pokračovat,“ varovala policejní mluvčí.

Dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, která povede přes Kocbeře, se má podle plánů ŘSD stavět v letech 2025 až 2028. ŘSD dosud vykoupilo více než 50 procent pozemků. V říjnu loňského roku Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu majitele pozemků v Hajnici Petra Holubce proti rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kterým byla potvrzena právní moc územního rozhodnutí na stavbu dálnice D11 Jaroměř - Trutnov.