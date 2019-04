Až do 6. května bude od 1. dubna uzavřena pro dopravu silnice č. II/325 v úseku od křižovatky se silnicí č. I/16 v Chotěvicích k začátku města Hostinné. Důvodem tohoto omezení je rekonstrukce silnice.

Po 6. květnu až do 2. června bude na zmíněném úseku pokračovat pouze částečná uzavírka. Pro vozidla přijíždějící do Hostinného od Trutnova, nebo jedoucí v opačném směru, je obousměrně vyznačena objízdná trasa: Pilníkov – Trutnov – Mladé Buky – Rudník– Hostinné. Na Jičínsko a zpět se z Hostinného osobní auta dostanou přes Slemeno. Pro nákladní vozidla přijíždějící do Hostinného od Jičína, nebo jedoucí v opačném směru, bude sloužit alternativní trasa: Horka u Staré Paky – Studenec – Dolní Branná – Hostinné.