„Je to pro nás výborné vysvědčení, které nás moc těší. Rádi bychom Světový pohár ve Špindlu zopakovali, dříve než za osm let,“ uvedl šéf organizačního výboru Max Gottfried.

„Bylo to tady něco neskutečného. Byl to můj domácí závod a moc jsem si ho užila. Doufám, že si celý víkend užili i diváci. Za sebe jednoznačně říkám, že by měly být světové závody v Čechách a na Slovensku častěji,“ vyslovila se jasně slovenská hrdinka Petra Vlhová, kterou řev slovenských fanoušků dotlačil v pátek k prvnímu místu v obřím slalomu a v sobotu ke třetímu ve slalomu. „Slyšela jsem je až na startu nahoře na sjezdovce. To bylo naprosto neuvěřitelné,“ přiznala.

„Těší mě, že nejlepší závodnice světa samy vyslovily to, co my si zatím jenom přejeme, aby se Světový pohár vrátil do Špindlu dříve než za osm let,“ reagoval ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. „Už teď budeme dělat všechno pro to, aby se tak stalo. Máme plán v rámci naší společnosti. Za dva roky bude Světový pohár v Jasné (2021) a po dalších dvou letech bychom chtěli dostat Světový pohár zpátky do Špindlu, to znamená za čtyři roky (2023),“ řekl Deníku v sobotu, bezprostředně po skončení závodů. „Kandidaturu začneme řešit už ve druhé polovině letošního roku. Budeme vyjednávat a snažit se dostat Špindl do pohárového kalendáře. Není to věc, která počká několik let,“ prohlásil.

„Světový pohár by tady mohl být každý rok,“ měl jasno Marek z Litomyšle, který opouštěl arénu ve Svatém Petru naprosto spokojený. „Bylo to výborné, i když náročné. Chtěli jsme okusit atmosféru Světového poháru. Byla opravdu úžasná, závody perfektní. Fandili jsme dohromady se Slováky, bereme se jako Čechoslováci,“ sděloval svoje dojmy ze Špindlerova Mlýna, kam přijel s partičkou z Litomyšle a okolí.

Tatiana Dančíková vyrazila do Krkonoš z Košic a rovněž ona zahrála na federální notu. „Bylo to něco neskutečného. Peťa je nejlepší! Vnímali jsme, jak jí Češi fandili. U nás by to bylo stejné, my také fandíme Čechům. Stále jsme jeden národ,“ narážela na vlnu euforie, která se spustila kdykoliv, když se na sjezdovce objevila mistryně světa Petra Vlhová. „Jediný problém byl v pátek při vstupu, kde jsme dlouho čekali, než všichni diváci projdou kontrolami. Ale na sobotu už organizátoři přidali více vstupních bran, takže to už bylo lepší,“ hodnotila. V nejvyšších českých horách byla poprvé od roku 1984. „Tehdy jsem přijela jako studentka na turistický pobyt. Prošli jsme Sněžku a horské boudy. Teď jsem přijela po dlouhých letech. Je to velký rozdíl, změna je opravdu vidět,“ povídala.

Podle organizátorů bylo nejsložitější připravit sjezdovku na sobotní slalom. Jarní počasí s vysokými teplotami, doplněné deštěm, jim nepomohlo. „Po obřím slalomu jsme museli nachystat nové startovní místo, trať kompletně předělat a postavit. Pracovalo se téměř celou noc, aby trať vydržela,“ vysvětloval šéf organizačního týmu Max Gottfried. „Bylo velmi teplé počasí, vítr. Povrch dostával zabrat. Technici ale dokázali neuvěřitelné věci a udrželi trať ve výborném stavu naprosto podle regulí až do doby, než projela cílem poslední lyžařka,“ vyzdvihl Gottfried.

Na organizaci Světového poháru se podílela více než pětistovka lidí. „Tým odvedl obrovský kus práce. Bylo to strašně náročné. Připravit sjezdovku na sobotní závod bylo opravdu hodně složité. Stejně jako celý areál, aby měli komfort diváci, klienti a v neposlední řadě lyžařky. Ale myslím, že se to povedlo,“ doufal v pozitivní hodnocení.

„Podle všech ohlasů, které jsou maximálně pozitivní, myslím, že můžeme být spokojení, jak vše proběhlo. Atmosféra a emoce, které ve Špindlu vládly díky perfektnímu publiku, to bylo pro nás nejlepší ocenění za spoustu práce a měsíce příprav,“ řekl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.