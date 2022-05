Nejprve se na policisty v Trutnově v pondělí 2. 5. obrátil poškozený s tím, že ho telefonicky kontaktoval muž, který mu sdělil, že má ve své virtuální peněžence velké množství kryptoměny, kterou by bylo pro něho v současné době výhodné vybrat. Dále mu tedy oznamovatel na what´up zaslal fotografii občanského a řidičského průkazu a následně si po domluvě s pachatelem do mobilního telefonu nainstaloval aplikaci na sdílení obrazovky. Tímto způsobem došlo k převodu téměř 50 tisíc korun z účtu poškozeného na cizí účet. Podvodník i druhý den chtěl pochybnou transakci zopakovat, banka však tento převod vyhodnotila jako rizikový a takto pracovníci banky muži ušetřili dalších 50 tisíc, o které by přišel.

Druhý případ přijali policisté včera ve Vrchlabí, oznamovateli tentokrát na účet opravdu peníze dorazily, avšak je spolu s pachatelem pod záminkou dál převedli na „speciální účet pro zdanění finančních prostředků z kryptoměn“.

Krypto podvodníci znovu řádili. Poškozený muž z Trutnovska přišel o statisíce

Oznamovatel policistům sdělil, že dosud neznámý pachatel ho od podzimu 2020 do konce dubna 2022 v rámci obchodování s kryptoměnou několikrát telefonicky kontaktoval pod záminkou, že mu pomůže přeposlat z bitcoinové peněženky vydělanou částku 15 tisíc dolarů, přičemž ho přesvědčil, aby si nainstaloval program Anydesk, což je vzdálený přístup k počítači. Poškozený muž podvodníkovi v rámci tohoto programu přeposlal číslo občanského průkazu a skrz webovou kameru vyfocený svůj obličej. Po dalším telefonickém hovoru následovalo to, že se muž přihlásil do svého internetového bankovnictví a následně pachatel přes vzdálený přístup převedl na účet poškozeného 188 tisíc korun, které následně pod záminkou zdanění finančních prostředků z kryptoměn převedli na speciální účet s tím, že do dvou dnů se mu peníze vrátí, to se však již samozřejmě nestalo. V tomto případě nevznikla finanční škoda oznamovateli, ovšem pachatel se dopustil přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž mu při dopadení hrozí až 6 let vězení.

Policie ČR varuje občany před velkým množstvím výše popsaného protiprávního jednání, dá se říct, že se s touto problematikou potýká každý den v rámci celého Královéhradeckého kraje. Proto dbejte zvýšené opatrnosti na cizí telefonáty, nikdy nikomu nedávejte přístupy k vašemu internetovému bankovnictví, neinstalujte si do svých počítačů program Anydesk – vzdálený přístup k počítači, nikomu neposílejte vaše ofocené doklady ani vaše osobní údaje s daty narození.