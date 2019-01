Turnov - Z devíti vybraných účastníků konkurzu na pozici jednatele KC Turnov nakonec komise jednoznačně vybrala šéfa kina v sousedním Železném Brodu, Davida Peška, který je právě několik dnů v nové funkci.

David Pešek | Foto: archiv Deníku

Má v plánu navázat na své úspěchy

„Podařilo se mi oživit železnobrodské kino a v krátkém čase z něj udělat jakési místní kulturní centrum. Toho samého chci dosáhnout i v Turnově," říká pro Deník nový jednatel.

Podle místostarosty Otakara Špetlíka Pešek zaujal komisi nejen předloženým projektem, ale i bezvadným verbálním projevem, svoji roli sehrály i jeho výrazné úspěchy v předešlém působišti v Brodu.

„Neptal jsem se na to, proč to mým předchůdcům v Turnově nešlo, ale nejsem ani naivní. Chci tu začít podobně jako v železnobrodském kinu, které už bylo prakticky na zavření a kde lidé také nevěřili tomu, že začne znovu dobře fungovat," tvrdí Pešek.

Do nového objektu chce především přivést kulturní spolky, kterým nabídne lukrativní provozní podmínky, aby se jim jejich produkce ekonomicky vyplatily. Turnovské veřejnosti se dosud málo vysvětlovalo, že jejich Střelnice vůbec nefunguje špatně. Předcházející jednatel Lukáš Hajn tu podle něj vytvořil prostředí, které stále častěji využívali špičkoví čeští interpreti i návštěvníci z širokého okolí.

Proto chce David Pešek zlepšit oblast propagace, zejména pak měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska, jehož současnou podobu nepovažuje za zcela ideální.

„Nejsem kouzelník a chybějící klubovny už nepostavím, ale ty dvě stávající chci využít pro spolkovou činnost tak, aby se tu členové místních spolků mohli scházet, nebo provozovat i komorní představení," upřesňuje. Počítá i s využitím rozšířené restaurace, kde chce vytvořit prostředí pro menší kapely.

Kapely i taneční tu budou!

„Když si bude chtít třeba parta z gymnázia zahrát a pozvat pár známých, je jasné, že nezaplní velký sál a hlavně na to nesežene prostředky. Ale i těmto lidem by mělo kulturní centrum vytvořit vhodné prostředí," soudí Pešek.

Podobně se nový jednatel rozhodl u chybějících tanečních, které postrádá nejen veřejnost, ale i sami provozovatelé. Už v tom učinil první kroky a při výběru bude záležet na tom, kdo předloží nejen kompletní, ale hlavně profesionálnější podmínky. Nicméně turnovská veřejnost se prý může spolehnout na to, že pro mládež budou už na jaře první kurzy otevřené.

Peškovou novinkou by měly být programy kina pro seniory. „Ne že by byly určeny jen pro starší. Mohou chodit i generace mladší, ale seniorům nahrává, že tato představení jsou dopoledne ve všední den a oproti dnešním standardům za zhruba poloviční vstupné. V Železném Brodě se nám to podařilo, nevím, proč by to nemělo fungovat i v Turnově," míní David Pešek.

Střelnice se Davidu Peškovi líbí

Na rozdíl od řady kritiků „betonového monstra" se jednateli Peškovi nový objekt kulturního centra líbí. „Dnes už nemá smysl poukazovat na vše, co se tu postavilo špatně, ale hospodařit s tím, co ve skutečnosti máme a snažit se to co nejlépe využít. Pro mě to je velikou výzvou zkusit se podílet na kulturním životě města, které je jeho bohatostí známé i v širokém okolí. Jestli se mi to podaří, si řekneme nejdříve tak za rok," uzavírá David Pešek.

Otakar Grund