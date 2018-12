Dvůr Králové nad Labem - Po 47 letech znovu vyšel populární deník Josefa a Zdeny Vágnerových nazvaný Sen safari. Knihu o slavných odchytech exotických zvířat včera představila dcera slavného cestovatele a zakladatele dvorské zoo Lenka Vágnerová.

„Je mi ctí, že mohu všem příznivcům a lidem, kteří si váží otcovy práce, nabídnout poutavé vyprávění o jeho prvních třech výpravách do Afriky, které podnikl s mojí matkou. Práce na novém vydání knihy trvala dva roky a podílelo se na ní spousty skvělých lidí,“ prohlásila Lenka Vágnerová při slavnostním křtu v safari parku.



V knize s českým i anglickým textem jsou kromě Vágnerových zápisků desítky unikátních dobových fotografií z Afriky i dvorské zoo. Některé nebyly dosud zveřejněny. Oproti původnímu vydání je v ní navíc výčet všech Vágnerových zranění z výprav a rovněž doslov současného ředitele safari parku Přemysla Rabase.



Ode dneška je možné publikaci zakoupit přímo v Safari Parku Dvůr Králové.

Výpravy do nitra černého kontinentu začal Josef Vágner podnikat před půl stoletím. Do Dvora Králové postupně dovezl dvě tisícovky zvířat. „Od té doby se díky jeho práci a práci dalších desítek pracovníků posunul safari park ve všech směrech dopředu. Věřím proto, že je starý pán s naplňováním svého snu spokojen,“ řekl Přemysl Rabas, současný ředitel dvorského safari parku.



Letos by Josef Vágner oslavil 90 let. Právě na počest jeho památky vyšla v reedici jeho knižní prvotina. Vydala ji Nadace Josefa a Zdeny Vágnerových, jejíž předsedkyní je Lenka Vágnerová.



„Mým velkým přáním je, abychom mohli do budoucna pokračovat v této práci a těšit se s těmi nejmenšími například z Afrických pohádek nebo dalšího pokračování Vágnerova snu safari, tentokrát za použití deníkového vyprávění mé matky Zdeny,“ oznámila.