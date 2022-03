"Oslovili jsme kolegu hasiče z Ukrajiny, který je instruktorem ve vyprošťování, zda nepotřebují pomoct s dodávkou hasičského vybavení. Kolega se nám ozval a doporučil pomoc konkrétně ve Volyňské oblasti," sdělil velitel maršovských hasičů Tadeáš Hlinka.

Tadeáš Hlinka velí hasičům už patnáct let. Kluci to mají se mnou těžké, přiznává

Reakce byla okamžitá, podpora přišla rychle. "Nečekal jsem takovou podporu. Kontaktovali mě kamarádi i hasičské obchody z celé ČR. Jsou přislíbené zásahové helmy, obleky, rukavice, dýchací technika, zdravotnické vybavení a další. A to jak starší, tak úplně nové. Z Lutsku přišel aktuální požadavek na Halligan tools či vyprošťovací zařízení," doplnil Hlinka. Sběr vybavení proběhne v sobotu Horním Maršově od 13 do 17 hodin.

Nechtěl sedět doma na zadku. Starosta Libňatova vyrazil na ukrajinské hranice

V TRUTNOVĚ ORGANIZUJE SBÍRKU ČERVENÝ KŘÍŽ

Zhruba dvacet lidí přineslo ve středu v Trutnově zdravotnické potřeby při sbírce pro Ukrajinu, kterou v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží organizuje místní pobočka Českého červeného kříže.

"Lidé nosili materiál, uvedený v letáku, nejčastěji obvazy, obinadla, náplasti, trojcípé šátky nebo sterilní čtverce," řekla Alena Nečasová, asistentka z Oblastního spolku Českého červeného kříže v Trutnově. "Lidé Ukrajince litují. Říkali, že jsme na stejné lodi, proto pomáhají," dodala.

Trutnov místo sbírky pošle na Ukrajinu zdravotnický materiál za sto tisíc korun

"Vybraný materiál odvážíme na pověřený oblastní spolek v Jičíně, který ho následně převeze do skladových prostor do Prahy, kde se třídí do takzvaných trauma setů. Ty se odváží na Ukrajinu," vysvětlila ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Iveta Špičková.

Sbírka Českého červeného kříže bude pokračovat i v dalších dnech. "Materiál je možné přinést ve čtvrtek a v pátek od 8 do 12 hodin přímo do kanceláře v druhém mezipatře bývalého Okresního úřadu v Trutnově, další sbírku zdravotnického materiálu plánujeme na středu. Pomoc je možná i finančně na naši veřejnou sbírku na účtě 333999/2700, variabilní symbol 1502," upřesnila Iveta Špičková.

V Trutnově organizuje sbírku pro Ukrajinu Český červený kříž.Zdroj: Miloš Šálek

VE DVOŘE KRÁLOVÉ LIDÉ NOSÍ VĚCI NA RADNICI

Ve Dvoře Králové nad Labem lidé přispívají do humanitární sbírky, kterou organizuje město. Hned první den jich dorazilo více než sto. Nejčastěji darovali lůžkoviny, přikrývky, oblečení, textil, hygienické potřeby pro dospělé i děti, trvanlivé potraviny a dětské výživy, zdravotnické potřeby včetně léků, nechyběly ani hračky pro děti. Materiální pomoc zamíří k zástupcům Asociace pro evropský rozvoj Karpatského regionu, kteří zajistí její dopravu na Ukrajinu. Sbírka v prostoru recepce na městském úřadě ve Dvoře Králové pokračuje ve čtvrtek od 6.30 do 18.00 a v pátek od 6.30 do 17.00.

Sbírka Dvora Králové nad Labem pro Ukrajinu má velký ohlas, lidé rychle naplnili materiálem dvě dodávky.Zdroj: Město Dvůr Králové nad Labem

V současné době jsou nejvíce třeba potřeba léky (Paralen, Ibuprofen, dětské léky), prostředky první pomoci (obvazy, škrtidla, náplasti, dezinfekce), trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Relativní dostatek je naopak lůžkovin a přikrývek. Radnice žádá občany, aby nosili věci v kartonových krabicích.

"Se zástupkyní asociace, jejímž prostřednictvím jednáme o partnerství s ukrajinským městem Buštyno, jsme v úzkém kontaktu, takže jsme jim po událostech uplynulých dní nabídli naši pomoc," uvedla místostarostka Dvora Králové Alexandra Jiřičková.

Dvůr Králové zavede od dubna ve městě sdílená kola