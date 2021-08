Dělá kraj tečku za koronavirem? Během prázdnin klesl výskyt koronaviru na minimum. Za červenec a srpen se dosud objevilo celkem 238 případů covidu-19. Během dvou srpnových týdnů se stalo pouze jednou, ve středu 4. srpna, že počet případů dosáhl dvouciferného čísla (15). Například na Trutnovsku, které patřilo v lednu a únoru mezi nejvíce zasažené okresy Česka, se objevily za poslední dva týdny pouze dva případy covidu-19.

V době, kdy pandemie udeřila nejvíc, přibývalo na Trutnovsku až patnáct stovek případů týdně. Z republikového srovnání jsou na tom dobře také ostatní okresy: Rychnovsko mělo za uplynulé dva týdny tři případy, Náchodsko 12, Jičínsko 18, Hradecko 38. Pro srovnání: v nejkrušnějším období přibylo v kraji za den 1546 případů (6. ledna).

Od začátku pandemie prodělalo covid-19 v Královéhradeckém kraji podle údajů ministerstva zdravotnictví 104 954 lidí. Podle přepočtu na 100 tisíc obyvatel je to nejvíce z celé ČR. Z okresů se vyskytlo nejvíce případů na Hradecku (31 518) a Trutnovsku (22 455). Podle statistik ministerstva zdravotnictví covid-19 nejvíce zasáhl věkovou skupinu 45-54 let, u které se objevilo 19 693 případů.

OČKOVANÝCH JE 55 PROCENT OBYVATEL

Počet lidí, které se nechaly očkovat proti covidu-19, se přehoupl v kraji přes polovinu. Podle údajů k 15. srpnu dostalo alespoň jednu dávku vakcíny 302 911 obyvatel. To je 55 procent z celkové populace Královéhradeckého kraje, ve kterém žije 550 803 lidí.

Zájem o očkování je podobně jako v celé republice přes léto menší. "Očkování ale nadále pokračuje a ve všední dny zdravotníci v regionu provedou v průměru 1500 vakcinací denně," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann. Oblastí s nejmenší proočkovaností v Královéhradeckém kraji je Novopacko a Jičínsko.

Naproti tomu Očkovací centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové překonalo hranici 150 000 podaných dávek vakcíny. "V poslední době se výrazně zkrátila čekací doba na termíny pro podání vakcíny. Před prázdninami byla čekací doba u mladších věkových skupin v řádu 2 až 3 týdnů, nyní i nejmladší věkové skupiny dostávají možnost rezervace termínu v řádu několika dnů," řekl vedoucí lékař Očkovacího centra Fakultní nemocnice Hradec Králové Pavel Kosina.

V Královéhradeckém kraji je aktuálně k dispozici 11 očkovacích míst. Na deseti z nich, kromě Fakultní nemocnice Hradec Králové, se navíc zájemci mohou nechat očkovat bez předchozí registrace. "Zájem o očkování bez registrace mírně klesl. Například v krajských nemocnicích před dvěma týdny tuto možnost využilo průměrně 60 osob denně, minulý týden to bylo zhruba 50 osob za den," konstatoval Lechmann.

Například v Oblastní nemocnici Trutnov přišly k očkování bez registrace ve třech uplynulých termínech desítky lidí, konkrétně 40, 80, 60. "Při očkování s registrací nyní mírně klesá zájem dospělých, zvyšuje se naopak zájem dětí. Za závorou jich je v rezervačním systému v tuto chvíli 100," sdělila mluvčí trutnovské nemocnice Lucie Chytilová.

Kraj připravuje novou možnost mobilního očkování. "O jeho uskutečnění budeme včas informovat," doplnil Dan Lechmann.

OČKOVACÍ MÍSTA V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Hradec Králové (fakultní nemocnice, obchodní centrum Atrium)

Trutnov (nemocnice)

Dvůr Králové nad Labem (nemocnice)

Vrchlabí (nemocnice)

Jaroměř (Edumed)

Rychnov nad Kněžnou (společenské centrum)

Náchod (nemocnice)

Broumov (nemocnice)

Jičín (nemocnice)

Hořice (Levitovo centrum následné péče)

Poznámka: Fakultní nemocnice Hradec Králové očkuje ve svém areálu pouze předem registrované zájemce. Lidé, kteří se chtějí nechat očkovat bez registrace, mohou využít v pracovních dnech od 13.00 do 18.00 očkovací centrum nemocnice v Obchodním centru Atrium.

Kdo se může očkovat?

Registrovat k očkování se mohou osoby starší 12 let. U očkování osob ve věkové kategorii 12 až 15 let je nezbytná přítomnost zákonného zástupce (postačuje přítomnost pouze jednoho). Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu ovšem může vyžádat.