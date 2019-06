Organizátorka protestů Radka Hübnerová odhadovala po skončení akce počet účastníků až na 1400. Ačkoliv se odhady různí, jasné je, že počet demonstrujících se oproti minulému protestu opět zvýšil.

Demonstrace se uskutečnily jak ve velkých městech, tak i v mnohých vesnicích. Například na Trutnovsku se v úterý demonstrovalo kromě měst jako Trutnov, Vrchlabí nebo Dvůr Králové nad Labem i v menších obcích jako v Horním Maršově nebo Kohoutově.

„Mám pocit, že Zeman a Babiš jsou strupy na nějaké bolesti téhle společnosti, které je asi dobré strhnout. Také se ale bojím toho, co pod těmi strupy je,“ prohlásil v Trutnově, kde se sešlo přes 300 lidí, evangelický farář Tomáš Molnár.

Na Jičínsku demonstrovala v součtu asi tisícovka lidí. V Jičíně se jich na Valdštejnově náměstí sešlo asi 500.

Více než sto lidí přišlo na demonstraci proti premiérovi Andreji Babišovi i do dalších měst v Královéhradeckém kraji. Platí to nejen o okresních městech jako je Náchod nebo Rychnov nad Kněžnou, ale i o Chlumci nad Cidlinou či Vrchlabí. Tam organizátoři pojmenovali mítink Tak končíme, pánové. Jeho účastník Jan Franta uvedl: „Demonstrace na náměstí Tomáše G. Masaryka by jistě našemu prvnímu prezidentovi udělala radost. Teprve po třiceti letech žití v demokracii lidem dochází, jakou vlastně mají moc. K tomu stačí jen se zvednout a přijít na hodinku na náměstí. Dochází to čím dál více lidem. Počet účastníků roste exponenciálně.“

Autobusy na Letnou vyjedou z mnoha obcí

Závěr úterních demonstrací byl na většině míst v Královéhradeckém kraji obdobný. Organizátoři zvali účastníky na velkou demonstraci na pražské Letné, která se uskuteční v neděli 23. června. Pořadatelé hned v několika městech a obcích se rozhodli vypravit na místo speciální autobusy. Příští neděli tak budou moci lidé hromadně vyrazit autobusem z Dobrušky, Chlumce nad Cidlinou, Náchoda, Vrchlabí nebo z Horního Maršova. Z obce ležící ve východních Krkonoších, ve které žije méně než tisíc obyvatel, vyrazí autobus díky majiteli historické fabriky v Temném dole a Lysečinské boudy Karlovi Chotkovi. Ten slíbil, že v rámci oslavy svých narozenin zaplatí autobus na Letnou i zpět.

V Hradci vzbudil vášně zástupce ČSSD

Na hradeckém Masarykově náměstí vystoupil s projevem mimo jiných i historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Ve svém vystoupení zkritizoval sociální demokracii za vládní spolupráci s Andrejem Babišem. „V průčelí Lidového domu je deska, kde jsou popravení sociální demokraté po únoru 1948. Je ostuda, že tou bránou chodí lidé spolupracující s Babišem,“ řekl Blažek ve svém projevu. Hned poté se přihlásil o slovo člen hradecké ČSSD Lukáš Nozar. „Jelikož to byl štvavý projev vůči sociální demokracii, cítím povinnost ji obhájit. Mezi mučedníky, o kterých pan Blažek mluvil, byli opravdu sociální demokraté, kteří za tuto zemi položili svůj život. Naše angažmá v této vládě je dalším pokračování oběti za demokratické principy v této republice,“ řekl Nozar v projevu, po kterém byl účastníky demonstrace hlasitě vypískán.