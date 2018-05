Den dětí se Soptíkem podpoří opět vrchlabská automobilka

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 23 500 Kč

Prodavači v prodejnách Prodavač - ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRODAVAČ - KA, Co byste měli zvládnout v prvních třech měsících?, - seznámit se s obchodní cíli prodejny a základními postupy, - naučit se práci s pokladnou a PC kasou, - orientovat se v našich produktech, - namíchat barvy na přání zákazníka, - samostatně zajistit objednávky a příjem zboží, - seznámit se se systémem efektivního prodeje, A co očekáváme po zkušební době?, - přirozeně navazovat a budovat vztahy se stávajícími zákazníky, - do jednoho roku oslovit a zaregistrovat nejméně 10 nových zákazníků, - poradit našim zákazníkům na odborné úrovni minimálně v rozsahu nátěrů - interiér, exteriér, dřevo a kov, - samostatně zajistit provoz prodejny, - dosáhnout alespoň v jednom kole 100% hodnocení v Mystery shoppingu, - přijít alespoň se třemi návrhy na zlepšení, Co Vám nesmí chybět?, - ochota, pracovitost, pozitivní přístup, - zkušenosti s prodejem - výhodou, - základní znalost práce na PC, - zájem o vzdělávání v oboru nátěrových hmot, A co Vám nabízíme?, - motivující finanční ohodnocení, - odměny v závislosti na pracovních výsledcích, - kompletní zaškolení, kariérní a profesní růst, - zázemí úspěšné a stabilní nadnárodní společnosti, - 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na životní/penzijní pojištění, firemní wellness aktivity, - odměny při životních a pracovních jubileích, - firemní akce (vánoční večírky, výlety, charitativní akce), - slevu na firemní produkty, Tel. kontakt možný od 8.00 16.00 hod.. Pracoviště: Ppg deco czech a.s. - vrchlabí, Labská, č.p. 298, 543 01 Vrchlabí 1. Informace: Ladislav Wágner, +420 606 636 053.