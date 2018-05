Den pro rodinu poukázal i na nedostatek pěstounů

Trutnov - Oblastní charita a Centrum DAR (Domov a Rodina) po roce zopakovaly na Krakonošově náměstí Den pro rodinu.

Na ploše rozbalily své stánky různé organizace. Činnost prezentovali poskytovatelé sociálních služeb, subjekty v oblasti náhradní rodinné péče a organizace, které pracují ve prospěch dětí, mládeže, seniorů a osob se zdravotním postižením. „Stejně jako loni se podařilo nás všechny spojit dohromady. Loni tady bylo patnáct subjektů, dnes už dvacet, což je skvělé,“ pochvalovala si za pořadatele Martina Vágner Dostálová z trutnovské Oblastní charity.



Lidé mohli navštívit nově například stanoviště trutnovské nemocnice a nechat si tam mimo jiné změřit krevní tlak. Sluchově postižení nabídli poradenství z hlediska rehabilitačních pomůcek, strážníci městské policie se s ukázkami zaměřili na odchyt psů a poučili děti o dopravních zásadách a o nutnosti helmy při jízdě na kolech. Podobně jako v loňském roce nechyběli například zástupci stacionáře Mezi mosty, zástupci Regionálního institutu ambulantních psychosociálních služeb a mnoho dalších organizací.



Změnami, které se odehrály za uplynulý rok, se mohl pochlubit například Most k životu. „Nejdůležitější je pro nás vznik dětského hřiště, kde mohou maminky s dětmi trávit volný čas. Dokončujeme rekonstrukci dvou kuchyní. Máme nově orámovaná okna. Vytvořili jsme ve spolupráci s městskou knihovnou, která nám poskytuje vyřazené knížky, vlastní knihovnu. Na zahradě nám deset dobrovolníků ze Siemensu pomohlo vybudovat velký záhon na pěstování brambor a zeleniny. Máme i radost z toho, jak se zaplnil sociální šatník, do kterého stále uvítáme hlavně dětské oblečení,“ vyjmenovala některé nové aktivity ředitelka azylového zařízení Lucie Chaloupková.

Velká část letošního programu, který orámovala i různá vystoupení na pódiu a velké množství dětských soutěží, patřila problematice náhradní rodinné péče. Ještě v neděli mohou zájemci zhlédnout výstavu Já pěstoun, která ve Staré radnici prostřednictvím velkoplošných formátů přibližuje konkrétní příběhy rodin, jež si do své péče přibraly některé z opuštěných dětí.



Na důležitost problematiky poukázal ve svém projevu k akci starosta Ivan Adamec, když s manželkou Irenou, jež se náhradní rodinné péči věnuje na městském úřadě, pozvali veřejnost ke zhlédnutí výstavy. „Městský úřad v Trutnově eviduje celkem 122 dětí, které vyrůstají v devadesáti pěstounských rodinách,“ informovala o současném stavu Irena Adamcová. „Aktuálně hledáme náhradní rodiče pro dvanáct dětí do věku deseti, jedenácti let. Pokud někoho zaujmou příběhy z trutnovské výstavy a má zájem pomoct, může se hlásit na Městském úřadě v Trutnově,“ vyzvala veřejnost.

„V Královéhradeckém kraji máme 220 dětí umístěných v dětských domovech, pro které hledáme náhradní rodiče. Spolupracujeme s přechodnými pěstouny, kteří pomáhají pouze určitou dobu pečovat o dítě, pro něž hledáme dlouhodobé řešení. Dlouhodobých pěstounů se však nyní zoufale nedostává,“dodala k situaci Katka Romančáková, vedoucí centra náhradní rodinné péče Maják.