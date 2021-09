/FOTOGALERIE, VIDEO/ Davy lidí zamířily v neděli na vlakové nádraží v Trutnově. Během Dne železnice návštěvníci obdivovali historické i současné lokomotivy. Využili příležitost podívat se do zákulisí vlakových souprav. Železniční perón obsypali při příjezdu zvláštního vlaku z Hradce Králové v čele s parní lokomotivou 464.202 Rosnička, který se poté vydal i na vyhlídkové jízdy do Vrchlabí a Svobody nad Úpou.

O nedělní Den železnice v Trutnově byl obrovský zájem. | Foto: Jan Bartoš

Na Den železnice přicestovali do Trutnova i ředitel Českých drah Ivan Bednárik a hejtman Martin Červíček, kteří stylově ve vlaku podepsali smlouvu na zajištění veřejné drážní dopravy v Královéhradeckém kraji na dalších deset let. "Nestává se často, aby se ve vagónu podepisovaly smlouvy v hodnotě několika miliard. Uchopili jsme to tematicky v rámci Dne železnic v Trutnově, byla to vhodná příležitost a prostředí. Je to den, kdy se blýsklo na lepší časy na železnici v tomto regionu," řekl Ivan Bednárik.