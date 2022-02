"Připisuji to tomu, že obec se nachází v dobrém místě. Je to stejně daleko do Trutnova, Dvora Králové či Úpice. Máme tady školku, školu, hospodu, vinárnu, zubaře, praktického lékaře, dojíždí k nám dětská lékařka, k tomu dobré autobusové spojení," nabízí vysvětlení starosta Hajnice Petr Červený. "Za posledních dvacet let přibylo padesát domů, počet obyvatel se zvýšil o dvě stovky. Změnilo se toho hodně, určitě i vzhledově k lepšímu. V minulosti to byla taková neudržovaná obec. Teď se k nám lidé v uvozovkách hrnou. Každý měsíc se mi ozývají dva-tři zájemci kvůli stavbě nových domů," dodává.