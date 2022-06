Paní Aňa patří mezi 440 ukrajinských uprchlíků, kteří momentálně pobývají v Trutnově. Je mezi nimi 86 dětí ve věku 6 až 15 let. Zápis do prvních tříd absolvovalo osm dětí, které nastoupí od září do trutnovských základních škol. Zápis do mateřských škol pro ukrajinské děti bude probíhat 16. června.

"Přišly jsme do Trutnova v době, kdy začalo v Charkově velké bombardování. Líbí se nám tady, ale nejlepší to je samozřejmě doma a chceme se vrátit zpátky, jakmile to půjde. Situaci na Ukrajině sledujeme. Vypadalo to, že se uklidnila, jenže Rusové opět začali bombardovat město," říká maminka dvou dětí, která našla zázemí v základní škole Mládežnická v Horním Starém Městě.

Paní Aňa s dcerou Angelou zamířily do Trutnova z rozbombardového ukrajinského Charkova. V komunitním centru se jim věnuje Mariia Bilonozhenko (vlevo).Zdroj: Deník/Jan Braun

"Škola nabídla prostory a jsem za to moc vděčná. Je to tam fajn, ale budeme tam jen do konce června. Pak půjdu do práce a budeme si pronajímat a platit byt. Nechci být na někom závislá," vysvětluje Aňa situaci. Patří mezi Ukrajince, kteří v Trutnově využívají služby česko-ukrajinského komunitního centra. V bývalé masně na pěší zóně ho zřídilo krátce po vypuknutí války město.

Je otevřené v pondělí, středu a pátek, sbírá se tam oblečení, konají se tam různé akce. Při té poslední zpestřil ukrajinským dětem volný čas Klub vozíčkářů, když s nimi zdobil perníky.

"Takové akce jsou milé. Jsme každopádně velmi vděčné městu Trutnov a Trutnovákům za podporu. Je to velmi důležité v dnešní době. Město také založilo klubovnu pro ukrajinské děti," říká Mariia Bilonozhenko, která vede komunitní centrum. Její osud je odlišný od rodin, které utekly z Ukrajiny před válkou. Je dětskou psycholožkou, v Trutnově žije dva roky (a mluví velmi pěkně česky) s manželem, který pracuje jako manažer logistiky ve spediční firmě. Přistěhovali se z Kyjeva.

Komunitní centrum poskytuje Ukrajincům užitečné rady. "Nejvíc řeší ubytování a práci, potřebují se naučit češtinu. První otázku, kterou obvykle dostávám, je, kde se můžu naučit češtinu. Jsou to především matky s dětmi, muži většinou bojují na Ukrajině," popisuje Mariia, které všichni říkají Máša. "Hlavně ze začátku, krátce po vypuknutí války, to bylo velmi těžké. Ukrajinci nevěděli, co mají dělat, kam jít. Děti byly v hrozném stresu. Teď se to zlepšuje. Hodně se jich už vrátilo zpátky," dodává vedoucí komunitního centra.

Mariia Bilonozhenko, vedoucí česko-ukrajinského komunitního centra v Trutnově.Zdroj: Deník/Jan Braun

Sama však neuvažuje o návratu. Do Trutnova zamířila s manželem ještě před válkou a vypadá to, že se ve městě usadí delší dobu. "Když jsme přijeli z Kyjeva, bylo na Ukrajině ještě všechno v pořádku. Trutnov a Českou republiku mám velmi ráda. Poprvé jsme sem přijeli už v roce 2012, kdy manžel pracoval pro českou firmu. Je tady bezpečno, nádherná příroda, příjemní lidé, Trutnov je krásné a velmi příjemné město. Líbí se nám tady. Uvažujeme, že tady zůstaneme," plánuje Máša.

