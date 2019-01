Úpice - Budoucí prvňáčci a jejich rodiče dostali v sobotu příležitost seznámit se s tím, co je čeká, až v září nastoupí do školy.

PŘED TABULÍ. Předškoláci v Úpici si v sobotu prohlédli svou budoucí třídu, usedli do lavic a plnili nanečisto první úkoly. Akci pro ně pořádala ZŠ Bří Čapků. | Foto: Martin Zakouřil

Školičku nanečisto pro ně pořádala Základní škola Bří Čapků. Jaké to je ve škole? Jak se sedí ve školní lavici? Jak se maluje křídou? To vše si mohlo vyzkoušet zhruba třicet nastávajících prvňáčků.



“Předškolákům jsme v lavicích přichystali barevné fixy, sešit, omalovánky a sladkosti. Se svou budoucí učitelkou si zkusili některé z činností, které dělají jejich starší spolužáci v první třídě. Pozdravili se, odpovídali na otázky, plnili jednoduché úkoly a mohli si pohrát se stavebnicemi na koberci,“ přiblížil akci ředitel školy Martin Zakouřil. Děti dostaly i svůj první domácí úkol - vybarvit darovanou omalovánku. Rodiče zase využili šance zeptat se učitelek na vše, co je zajímalo ohledně školní docházky jejich dětí.