Trutnov - Dětské oddělení zdejší nemocnice bude mít nový přístroj na měření EKG. Pořídí ho z peněz darovaných společností ČEZ Teplárenská.

Sto tisíc korun na pořízení nového EKG věnovala dětskému oddělení trutnovské nemocnice Nadace ČEZ Teplárenská. Zleva manažer prodeje Tomáš Zvolánek, primářka dětského odělení Kateřina Holá a předseda představenstva nemocnice Miroslav Procházka. | Foto: Deník/Pavel Cajthaml

„Sto tisíc přispěje ke koupi přístroje a jeho provozu asi na jeden rok,“ uvedl předseda představenstva nemocnice Miroslav Procházka.



Přístroj bude k dispozici celému oddělení, nejvíc ho ale využije kardiologická ambulance. „Měsíčně má minimálně čtyřicet dětí. Na oddělení máme téměř denně příjem, kdy pacient potřebuje natočit EKG. K dispozici bude přístroj i pro měření vyžádaná sportovními lékaři,“ upřesnila primářka dětského oddělení Kateřina Holá.



Dar by mohl být prvním krůčkem dlouhodobé spolupráce mezi špitálem a ČEZ Teplárenskou. „V dalším roce chceme přispět dalším finančním darem a podpořit tak rozvoj nemocnice v Trutnově,“ naznačil Tomáš Zvolánek, manažer prodeje.



Pořizování přístrojů ze sponzorských darů není v trutnovském špitále obvyklé. Současné vedení by to chtělo změnit. „Věřím, že v budoucnu to bude běžné. Je to jedna z forem, jak by se mohly pořizovat přístroje, pokud dokážeme najít partnera, který nám s tím bude chtít pomáhat,“ dodal šéf nemocnice Miroslav Procházka.