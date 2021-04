Ve Dvoře Králové nad Labem vznikne na ploše tří tisíc metrů čtverečních supermarket Lidl a k tomu další dvě budovy s obchody s různým sortimentem a parkovištěm pro 220 aut na nevyužité ploše bývalé textilky Tiba Zálabí s typickým obrovským komínem, hned vedle hypermarketu Tesco. V Úpici bude stavět developerská společnost Fuertes na ploše zhruba o dvě třetiny menší, v místě bývalého zahradnictví na Sychrově. Vybuduje tam jeden velký objekt, v němž zabere nejvíce místa obchodní řetězec Albert. Pod jednou střechou vzniknou ještě menší obchody.

V přípravě staveb je situace v pokročilejším stadiu ve Dvoře Králové nad Labem. Záměrem developera je otevřít obě obchodní centra v příštím roce.

"Ve Dvoře Králové nad Labem je zahájené územní řízení, v průběhu dubna by mělo být vydané územní rozhodnutí. Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, během prázdnin budeme žádat o stavební povolení. Poté investor provede výběrové řízení na realizaci stavby. Stavba trvá zhruba čtyři až pět měsíců," popsala situaci ve Dvoře Králové nad Labem Zita Konupčíková ze společnost Line, která se zabývá přípravou staveb pro developera.

A ZASE TA PETICE

Proti výstavbě obchodního centra v Zálabí na pozemku bývalé textilky Tiba sepsali lidé petici, podepsalo ji 148 občanů. Vadilo jim, že nevyužitý prostor ve městě “zaplácne” další supermarket, kterých má město hodně. "Myslím si, stavět jednopatrové budovy a veškerý volný prostor zalít asfaltem nemá v 21. století místo. Dvůr Králové nad Labem jako menší město by mohl tento volný prostor využít smysluplněji, k jiným účelům než je další nákupní centrum, kterých je ve Dvoře a v především v těsném sousedství tohoto prostoru až až," uvedla Marie Pojezdná, která petici podepsala.

"Areál leží dlouho ladem. Petice přišla v rámci zjišťovacího řízení vlivu stavby na životní prostředí, které posuzoval Krajský úřad Královéhradeckého kraje. To bylo ukončeno kladným rozhodnutím bez námitek," konstatovala Konupčíková.

Pozemek nepatří městu, ale společnosti Slezan Holding. "Nejedná o realizaci investičního záměru na pozemcích města, ale na soukromém pozemku v areálu bývalé Tiby Zálabí, který vlastní společnost Slezan Holding. Ačkoliv by tedy jak developer, který zastupuje společnost Lidl, tak majitel pozemků mohli s městem komunikovat pouze z titulu účastníka stavebního řízení, velmi oceňuji, že od začátku s námi obě společnosti chystaný záměr konzultují a zároveň se snaží hledat způsoby, jak vyhovět našim požadavkům na zapracování případných změn do stávajících projektů. Beru to z jejich strany jako vstřícný krok, protože se jedná o realizaci jejich podnikatelského záměru," řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

"Leckdo dnes asi netuší, že konkrétně Lidl chtěl v našem městě stavět už přibližně před 15 lety. Tehdy oslovil město s nabídkou výstavby prodejny se současným zafinancováním kompletní rekonstrukce stávajícího autobusového nádraží a dalších kompenzací," připomněl Jarolím.

V ÚPICI BUDE ALBERT

Zatímco ve Dvoře Králové nad Labem vyrostou tři budovy s prodejnami, v Úpici jedna. Dominovat v ní bude supermarket Albert. Parkoviště má mít zhruba stovku míst.

"Získali jsme povolení k demolici objektů, které tam zůstaly po bývalém zahradnictví, i souhlas s kácením zeleně. Máme připravenou dokumentaci pro územní rozhodnutí, bude probíhat zjišťovací řízení," upřesnila Zita Konupčíková. "Podle hrubého odhadu by se mělo začít stavět příští rok na jaře," dodala. Otvírat by se poté mělo na podzim 2022.