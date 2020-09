Developeři nakoupili pozemky v Mladých Bukách před sedmnácti lety, tehdy jako zemědělskou plochu. Zastupitelstvo v roce 2006 přistoupilo na změnu územního plánu, který byl schválen v roce 2005. Od roku 2006 se nedělo nic, půda ležela ladem. Zájem vlastníků realizovat projekt rozhýbalo až letos vytváření nového územního plánu krkonošského městyse. Ve středu zastupitelé Mladých Buků revokovali usnesení z června, rozhodli o vyjmutí ploch ze zastavitelného území a vrátí jim status zemědělské půdy.

Developeři prohráli boj s veřejností, proti nim se postavilo 1807 lidí v petici. Nepomohlo jim ani to, že přehodnotili způsob využití celého území. Z původního plánu vypustili výstavbu hotelu a území chtěli využít pro výstavbu 23 rodinných domů s průměrnou zastavěnou plochou 150 metrů čtverečních a maximální výškou dvou nadzemních podlaží. Projekt přitom původně počítal s výstavbou padesáti rodinných domů, hotelu s bungalovy a dvou apartmánových budov. "Překvapilo mě, že se zastupitelstvo nechalo zmanipulovat peticí," říká ZDENĚK JANDÍK.

Jak reagujete na rozhodnutí zastupitelstva?

Velice mě mrzí, že ještě v této době může zvítězit demagogie a hrubá dezinformace nad věcnými argumenty podloženými seriózním expertním posudkem, podle kterého nezpůsobí významný negativní vliv na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, ani nenaruší celistvost těchto lokalit. Beru to jako součást boje za určitou část voličů za každou cenu a též jako zneužití pravomoci v konkurenčním boji - viz projekt městysu na obytnou zónu o rozsahu téměř 50 000 metrů čtverečních.

Překvapilo vás, že zastupitelstvo revokovalo usnesení z letošního června?

Překvapilo mě, že se zastupitelstvo nechalo zmanipulovat peticí, ve které ani jeden bod není pravdivý. Ale že se tím dá ovlivnit veřejné mínění, to všichni víme. Radost z rozhodnutí zastupitelstva nemám, ale vzhledem k atmosféře, která panovala při veřejném projednávání, se dal výsledek čekat.

Jaké kroky plánujete dál?

Uvidíme, co bude dál, zvážíme právní kroky.

Proč jste dosud na pozemcích nic nepostavili, když vám patří sedmnáct let a od roku 2006 figurovaly v územním plánu jako zastavitelná plocha?

V roce 2008 nebyla vhodná doba se takovému projektu věnovat kvůli globální ekonomické krizi, nyní je k tomu doba naopak dobrá. Nemusíme jezdit po celém světě, abychom našli hezká místa, protože spoustu jich máme i doma. Lokalita v Mladých Bukách je přesně takovým krásným místem.

Starostka: Nevnímám developery jako čerta na zdi

Starostka Mladých Buků LUCIE POTŮČKOVÁ očekává, že se developeři budou bránit soudní cestou. "Předpokládám, že si to nenechají líbit. Na naší straně je vyhledávat smírná řešení," říká.

Jaký bude další vývoj situace se změnou územního plánu?

Dáme pokyn pořizovateli a zpracovateli územního plánu, aby vyjmul tyto plochy ze zastavitelného území a vrátil jim status zemědělské půdy. My si jako obec můžeme v územním plánu říct, co v obci chceme a co nechceme. Prioritně vidím, že by se měly využívat brownfieldy a území, která mají infrastrukturu. A nerozlézat se po zeleni, kterou tady máme a kvůli které tady lidé žijí.

Jakou reakci očekáváte ze strany developerů?

Důležitý aspekt je, že developeři promeškali svůj okamžik. Šanci měli, ale patnáct let na půdu nesáhli. Domy už tam mohly dávno stát, pokud by byli aktivnější dříve. Nemůžeme předjímat, co bude dál ze strany developerů. Předpokládám, že si to nenechají líbit. Na naší straně je vyhledávat smírná řešení.

Co podle vás stálo za obratem oproti červnovému hlasování, kdy zastupitelstvo rozhodlo opačně?

Nepochybně petice a lobování. Tak, jak mohli lobovat developeři, což prostě k politickému životu i na vesnici patří, mohli lobovat i petenti. Ti měli výhodu, že tady žijí. Patrně přesvědčili zastupitele o tom, že jejich názor je správný a uvedená území jsou hodnotná. A také si myslím, že se lidé hlavně šli na místo podívat.

Předpokládáte, že dojde k soudnímu sporu?

Nepochybně. Budeme se ale ještě snažit jednat s developerem. Nevnímám developery jako čerta na zdi. Oni jsou vlastníci pozemku, je to jejich byznys, ve svobodné zemi na to mají právo. Nekoupili si jistě půdu pro to, aby na ní pěstovali brambory. My v obci zase máme právo na to rozhodnout, že takovou výstavbu nechceme. Tyto dva směry se budou muset střetnout a čím mírovější toto střetnutí bude, tím lépe.