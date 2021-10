Ačkoliv brněnská společnost Reko začala teprve před dvěma týdny budovat na břehu Labe u bývalého kina ve Vrchlabí dva objekty, má už prodanou třetinu z 38 bytů, které nabízí v první etapě projektu Riverside. Je to potvrzení, jak velký zájem je o nové nemovitosti v Krkonoších a jak mohutně se rozjela jejich výstavba. Podobných developerských aktivit se potkalo ve stejné době ve Vrchlabí několik. Staví se jako o závod. Většina bude hotová v roce 2023. Největší je projekt Pod Slunečným vrchem. V areálu společnosti Labit v Nádražní ulici vznikne během dvou let v jedenácti domech 151 bytů. Pořizují si je jak zájemci z jiných měst, tak místní lidé.

Domy tam nerostou na zelené louce. Společnost zbourala staré tovární budovy v Nádražní ulici. Labit bude stavět na svých pozemcích u nádraží novou výrobní halu, zatímco na původním místě průmyslového areálu vzniká úplně nový prostor pro bydlení. "Staví se první etapa, 42 bytů ze 151. První etapa bude dokončena v první kvartálu roku 2023. Druhá etapa začne ve druhém kvartálu 2022," sdělila Martina Zimová ze společnosti Broker Consulting, která má na starosti prodej. Byty nabízí od 3 900 000 do 10 000 000 Kč.

Developerský projekt Pod Slunečným vrchem vzniká v areálu firmy Labit ve Vrchlabí.Zdroj: vizualizace developera

Její kolegyně Michaela Vytlačilová tvrdí, že více než 50 procent lidí si koupilo nemovitosti na vlastní bydlení. "Zájem o byty z první etapy je okolo 60 procent. Byty z druhé etapy výstavby se začnou prodávat za měsíc," řekla. Byty si pořizují místní i lidé z jiných měst. "Je to půl na půl," dodala.

Třetinu zájemců z Vrchlabí a okolí oslovil projekt Riverside, který zahrnuje dvě budovy spojené lávkou přes Labe. Kolaudovat se má v červnu 2023. "Nabízíme celkem 56 apartmánů, které se budou kolaudovat jako bytové jednotky. Evidujeme velký zájem. Větší část kupujících je ze středních Čech a z Prahy, ale třetina zájemců je přímo z Vrchlabí a okolí," uvedl Pavel Velebil z pražské realitní kanceláře Tide reality, která zajišťuje prodej. Byty 2+kk nabízí od 4,4 milionu Kč, byty 3+kk od 5,7 milionu Kč.

Developerský projekt Riverside vyroste u břehu Labe naproti bývalému kinu v místě někdejší masny.Zdroj: vizualizace developera

Zatímco brněnský developer Reko buduje apartmány na místě bývalé masny, pražský investor Nemomax rozjel výstavbu na pozemku bývalé továrny na kapesníky Mileta v Pražské ulici nedaleko rekreačního a sportovního areálu Vejsplachy.

"Zájem o turistické destinace v Krkonoších je v poslední době značný. Vrchlabí sledujeme dlouhodobě, se svojí výbornou infrastrukturou je dle našeho názoru pro návštěvníky přívětivější než samotná horská střediska. Kam nakonec není ze samotného Vrchlabí daleko," vysvětlil Jan Jedlička, předseda dozorčí rady investičního fondu Nemomax, proč si vybrali Vrchlabí.

Developerský projekt Viva Vrchlabí vzniká na místě bývalé továrny Mileta, která vyráběla kapesníky.Zdroj: vizualizace developera

Stavba jejich projektu Viva Vrchlabí je v plném proudu, přinese 58 apartmánů ve čtyřech bytových domech. V současné době probíhá stavba konstrukce monolitu, výstavba by měla být dokončena do března 2023. "Přesto, že se nejedná o laciné byty, je o ně potěšující zájem. Ceny se pohybují kolem 100 tisíc Kč za metr čtvereční bez DPH," upřesnil Jedlička. Menší byt 2+kk přijde na 6 milionů, velký 3+kk stojí i 12,4 milionu.

Projekt Mlýn Herlíkovice, za kterým stojí investiční fond Aequitas Capital Investment, poskytne 30 apartmánů blízko lanovky na Žalý. Na místě bývalého penzionu Mlýn a původního Krausova mlýna je ve výstavbě suterén a přízemí. Hotovo by mělo být na sezonu 2022-23, ale vzhledem k aktuální situaci opožděných dodávek materiálů předpokládá developer prodloužení kolaudací na jaro - léto 2023.

Developerský projekt Mlýn Herlíkovice nabídne apartmánové bydlení u lanovky na Žalý na místě bývalého penzionu Mlýn, kde původně stál Krausův mlýn.Zdroj: vizualizace developera

Ceny jsou nyní v rozmezí 115 až 130 tisíc korun za čtvrteční metr plochy plus příslušenství. "Zájem je poměrně velký, i když jsme ve Vrchlabí dražším projektem. Zájemci jsou hlavně z jiných měst, vzhledem k vyšší ceně. Ale myslím si, že pokud by si místní spočítali návratnost investice, pak by o projekt mohli mít také zájem jako investici do druhé a třetí nemovitosti. Ušetřili by už třeba jen na poplatcích za úklid apartmánu po pronájmu víkendovým turistům, oproti majitelům z jiných měst, kteří nemají čas dojíždět," nastínil situaci realitní makléř Michal Smítka.