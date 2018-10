Devět laureátů dostalo ocenění za přínos městu

Dvůr Králové nad Labem - Publikum v Hankově domě tleskalo novým laureátům Ceny města Dvůr nad Labem.

Od začátku letošního roku mohla veřejnost podávat své návrhy na možné laureáty ceny města, a to ve dvou kategoriích: za mimořádný výkon, nebo za celoživotní dílo. Své návrhy připojili také členové sportovní a kulturní komise rady města a zastupitelé na červnovém zasedání schválili devět nových držitelů.



Ocenění v říjnu obdrželi: Jaromír Bek za trenérskou činnost; Helena Seitlová za trenérskou činnost; Josef Němec in memoriam za celoživotní přínos v oblasti sportu; Josef Tomáš za sportovní úspěchy; Jan Dušek za absolvování Svatojakubské cesty 600 km) v roce 2017 na invalidním vozíku; Jaroslav Kratěna za celoživotní přínos v literární oblasti; Martin Laul v hudební oblasti; Marcela Hauke za autorství knihy Když do života vstoupí demence: aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí a Filip Pýcha za převyprávění a nakreslení Rukopisu královédvorského v komiksu.



V doprovodném programu vystoupili žáci a pedagogové ZUŠ R. A. Dvorského a zatančily členky Sokola Lipnice. Hostem slavnostního večera byl slavný královédvorský rodák, úspěšný český režisér Jiří Adamec, který do Dvora Králové nad Labem dorazil s celou rodinou.