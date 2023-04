Diakonie ve Vrchlabí otevřela novou sezónu na terapeutické zahradě

K poslechu zahráli ukrajinské děti ze ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí a hudebník Lukáš Pelc. S pracovníky sociální rehabilitace Spirála jsme si prohlédli zahradu, která postupně vznikala a rozšiřovala se do současné podoby. Klienti střediska na ní každoročně pěstují zeleninu a pečují o ní. Se zájemci z řad veřejnosti jsme společně vysadili zeleninový záhon. Kromě prohlídky zahrady si mohli návštěvníci vyměnit sazeničky na Zeleném Swapu (výměna sazenic, semínek, květin).

„Účastníci se seznámili i se službou osobní asistence a vyzkoušeli si, jak probíhá canisterapie a jaké ozdravné účinky může mít. Služba také představila, jaké pomůcky s klienty využívá. Na podobných akcích chceme také otevřít dveře všem, kterým by mohli naše služby pomoci, ale neví, jak nás kontaktovat,“ říká organizátorka akce z Diakonie Vrchlabí Daniela Rejzková.

A co by to bylo za akci bez dobrého jídla a pití? Klienti střediska se postarali o obsluhu v čajovně, ve které připravovali čaje z bylinek, které sami vypěstovali. Většinu návštěvníků nalákal i stánek s tradičními ukrajinskými jídly.

Terapeutickou zahradu může veřejnost navštěvovat až do podzimu. Najdete ji na křižovatce ulic Chelčického a Českých bratří ve Vrchlabí. Přijďte si i vy odpočinout do přírodní zahrady v centru města. Komu návštěva akce letos nevyšla, může se těšit na příští ročník.