Díky Cirk-UFFu je Trutnov světový, říká Marie Doležalová

Trutnov - V roli diváků dorazili na novocirkusový festival Cikr-UFF také známá trutnovská herečka Marie Doležalová (31) a její životní partner, tanečník a akrobat Marek Zelinka (31). Právě on má k novému cirkusu a fyzickému divadlu velmi blízko.

Marie DoležalováFoto: Deník/Martin Divíšek

Přijeli jste do Trutnova jen kvůli festivalu?

Marie Doležalová: Spíš kvůli rodině, a jen na jediný den. Ale když už tady jsme, tak by byla škoda toho nevyužít.

Marek Zelinka: Měli jsme tady být už loni a dokonce celý festival. Měl jsem tady plánované vystoupení SYNovial. Moc jsme se těšili, a chtěli si tu atmosféru užít, ale kvůli zranění to nakonec nevyšlo. Jsme rádi, že můžeme nasát tu atmosféru aspoň nyní, i když jenom na jeden den.



Co jste viděli?

Marek Zelinka: Úplně první bylo odpolední venkovní představení LegoRytmus, kde účinkuje můj kamarád a kolega Martin Talaga. Právě s ním účinkuju ve hře SYNovial. A večer samozřejmě Faunu, největší hvězdy letošního festivalu.

Sluší podle vás Cirk-UFF Trutnovu?

Marie Doležalová: Musím přiznat, že nejsem moc zvyklá, aby to v Trutnově takhle hodně kulturně žilo. Přijde mi skvělé od Uffa a ředitele Kasíka, že tady dokázali vzbudit zájem o nový cirkus. Evidentně to místní baví a to je moc fajn!

Marek Zelinka: Udělat v menším městě festival, zvát na něj české umělce, ale i zahraniční hvězdy, ukázat je lidem ve městě a okolí, to je prostě perfektní!

Marie Doležalová: Prostě v Trutnově to žije, díky Cirk-UFFu je světový!





Marie Doležalová a Marek Zelinka.



Navštěvujete nový cirkus i během roku? Podle jakých kritérií si vybíráte představení?

Marek Zelinka: Snažím se zjistit si, o čem to bude a kdo v tom účinkuje, jestli ho třeba znám a podobně. Určitě se snažím vybírat.

Marie Doležalová: Marek má přehled, o nový cirkus se zajímá, hodně sleduje videa na internetu. Já se podívám na trailer, a rozhodnu se podle toho, jestli mě to osloví. I když se musím přiznat, že třeba tady mě zaujala Fauna hlavně tím, že dostala prestižní světovou cenu.



Má nový cirkus vůbec nějaké žánrové hranice?

Marek Zelinka: Za sebe to mám tak, že něco vnímám, že to patří do nového cirkusu víc a něco míň. Ale ve skutečnosti záleží na tom, co umělec divákovi a nabídne a zda to divák přijme, zda se mu to bude líbit.

Marie Doležalová: Tvůrci nového cirkusu mají třeba na rozdíl od činohry větší škálu toho, co a jak ztvárnit a proto se to dostává do velké žánrové šíře. Prostě novým cirkusem jde podle mě ztvárnit úplně všechno. Mě osobně hodně baví, když se kromě skvělých triků a fyzické dřiny, dá se vše do nějakého kontextu, přidá se hudba, prostě očekávám i estetické zážitky.

MARIE DOLEŽALOVÁ* herečka a blogerka

* bývalá žákyně trutnovských základních škol V Domcích a Mládežnická

* studentka trutnovského gymnázia

* vystudovala Pražskou konzervatoř

* hrála ve filmech Princezna a písař či Pusinky, v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Comeback a Vyprávěj

* s pražským tanečníkem a choreografem Markem Zelinkou čeká potomka, narodit se má v srpnu