Stačilo víc vody a vyšší nájezdová rychlost, a bylo zaděláno na pořádný kopec legrace. Kromě strojů a jejich řidičů se totiž při středeční Traktoriádě ve Vlčicích pořádně namočili i diváci. Samozřejmě neplánovaně!

Vlčická Traktoriáda. Součástí jsou i spanilá jízda obcí a průjezd louží. | Foto: Kateřina Svobodová

Průjezd blátivou louží je tradičním vrcholem prvomájového průvodu ve Vlčicích nedaleko Trutnova. Letos ale měl pro publikum netradiční bahnitou příchuť. Jeden z vozů totiž pořádně ohodil nejzvědavější diváky. Najel do vody tak razantně, že se v mžiku rozstříkla do všech stran. „Sám jsem se divil, jak rychle řidič do vody vlítnul. Byla z toho snad třímetrová vlna,“ smál se hlavní pořadatel Karel Petr.

Zatímco šofér seděl v suchu za volantem uvnitř auta, okolo stojící diváky ve vteřině zchladil obrovský hnědý cákanec. „Bohužel, nebyla šance se před ním někam schovat,“ potvrdil organizátor.

Diváci tak měli po Traktoriádě o zábavu vystaráno. Všechno prádlo sundat, naházet do pračky, vyprat, usušit, pověsit a vyžehlit. „Lidi to možná překvapí, ale vyprat špinavé hadry je to nejmenší! Horší je vyčistit stroje, které louží projedou. Voda s bahnem se totiž dostanou úplně všude,“ upozornil Karel Petr.

Přestože je s odbahněním a vysušením spousta práce, vydá se každý rok do louže deset až dvanáct nadšenců. Jsou smíření s tím, že pak je čeká piplání s čistěním strojů. Přitom ani netuší, zda vůbec louží zdárně projedou. Častokrát se stane, že se jim vůz v louži zahrabe a sám už z bahenní lázně nevyjede. „Líbí se mi, že je něco takového neodradí a že znovu seberou odvahu na tu velkou louži,“ prohlásil Karel Petr.

Středeční Traktoriáda, oficiálně označovaná jako Májový průvod, začala jako obvykle dopolední spanilou jízdou, jakousi parodií za socialistické prvomájové průvody. Do akce se zapojilo 59 traktorů, aut, motorek a dalších vozidel a postrků. Řada z nich měla vícečlennou posádku vystrojenou hesly a transparenty parodující ´věčné časy´. Nápisy se objevily na strojích, ale i na zahradách a domech, okolo kterých se jízda táhla. „Pořád jsou pro nás důležité humor a recese. Chceme se prostě bavit,“ dodal Karel Petr.