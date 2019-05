Mimořádný kulturní zážitek nabídne Divadlo bratří Formanů ve Dvoře Králové nad Labem. Naservíruje publiku příběh z westernového městečka Deadtown.

Ojedinělá inscenace na pomezí divadla a němého filmu se odehraje v obrovské dřevěné aréně, kterou divadelníci přivezli z Francie a v areálu pivovaru Tambor ji stavěli pět dnů. Její součástí je hlediště pro 250 diváků a jeviště s třípatrovou dekorací.



Účinkující oblečení ve stylu Divokého Západu ve hře tančí, zpívají a kouzlí. K vidění jsou i novocirkusové kousky, používají se také filmové triky, nechybí vtip a nadsázka. Inscenace sklízí úspěchy u nás i v zahraničí.



„Autoři hry originálně kombinují činohru, tanec, zpěv a loutkoherectví. Proto se Deadtown po celém světě setkává s mimořádným diváckým ohlasem,“ uvedl Bedřich Machek, mluvčí královédvorského Pivovaru Tambor, který Divadlo bratří Formanů pozval.



Od středy do soboty se bude hrát Deadtown hned pětkrát. Vždy v duchu hesla „Po divadle jdeme na pivo“ nebo také „Saloon Deadtownu je po představení otevřen“. Ano, součástí každé vstupenky totiž bude také ochutnávka sedmi druhů piva Tambor. Vstupenky se ještě stále dají koupit v předprodeji (klikněte zde).



Od středy do soboty se v areálu kromě pěti vystoupení Divadla bratří Formanů uskuteční ještě vesmírem inspirované představení italského klauna Giorgia Bertolottiho s názvem Yuri Kosmonaut. „Speciální kosmické iglú nabídne 45 míst, díky kterému se diváci přenesou do vesmíru a zažijí s Yuri kosmonautem nespočet dobrodružství,“ upřesnil Bedřich Machek.