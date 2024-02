Bylo třetím kamenným divadlem v Čechách. Funguje dodnes a na jeho prknech jsou k vidění zajímavé kousky. Městské divadlo v Turnově letos slaví 150. jubileum a do budoucnosti hledí s nadějí na dostavbu.

Turnovské divadlo na počátku 20. století. | Foto: KC Turnov

Budovu, která byla stavěna podle plánů Prozatímního divadla v Praze, slavnostně otevřela 15. února 1874 hra Obžinky. Za vznikem turnovského divadla stála vzácná dohoda místních finančníků a umělců. Ihned po otevření divadla začaly do Turnova přijíždět různé české divadelní společnosti, které plně využívaly možnosti hrát ve výjimečně komfortním prostředí, kterého se jim v jiných městech nedostávalo.

Také v současnosti přijíždí do Turnova spousta umělců se svými zajímavými kusy. „Naším cílem je, aby si každý divák přišel na své, a proto se snažíme zařazovat do programu divadla co nejvíce uměleckých forem. Stejně tak myslíme i na nejmenší diváky, pro ně hledáme stále nové a jiné formy divadla,“ vysvětluje dramaturgyně Městského divadla v Turnově Eliška Slováková.

Na jevišti turnovského divadla je možné kromě jednotlivých představení zhlédnout také několik přehlídek a festivalů. Více než 30 let se zde koná loutkářská přehlídka Turnovský drahokam, dále klání dětských souborů Turnovský štěk a Modrý kocour.

A jaké jsou vize do budoucna? Ačkoliv bylo divadlo v době svého vzniku velmi moderní, dnešní doba má nároky, kvůli kterým by potřebovalo rekonstrukci, nebo lépe řečeno dostavbu. „Zdaleka nejde jen o nedostatečné zázemí pro diváky, jako jsou šatny, bar či toalety. Budoucnost divadla spočívá v možnosti uvádět jeho nové formy, které se do klasického kukátkového prostoru nehodí,“ řekl jednatel Kulturního centra Turnov David Pešek.

Projekt dostavby divadla byl v roce 2020 velmi blízko své realizaci. Tu však nakonec zhatila pandemie nemoci covid-19. V roce 150. výročí jeho vzniku je však tento projekt znovu na stole a živý. Stavební povolení je stále platné a dostavba je tak „jen“ otázkou peněz.

