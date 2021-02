Nejen v krajských nemocnicích je situace kvůli rozbouřené koronavirové době napjatá. Úskalí současné situace zažívá také soukromá Nemocnice Vrchlabí. Ta se dostala na hranu kapacity. Je to drama, ve kterém se mění děj každou hodinu.

Ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek. | Foto: Penta Hospitals

"V tuto chvíli máme jedno volné lůžko na oddělení JIP, to ovšem může být do hodiny obsazeno," hlásila ve čtvrtek odpoledne z horského špitálu mluvčí Libuše Kučerová. Ve středu museli vrchlabští zdravotníci přeložit dva pacienty do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. "V úterý k nám naopak převezli jednoho pacienta z trutnovské nemocnice a do hodiny dalšího pacienta z liberecké nemocnice. Situace se opravdu mění každou hodinu. Dneska je to o velké solidaritě mezi nemocnicemi," vystihl současný stav ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek.