Dnešní Listování s všestranným umělcem Václavem Koubkem

Trutnov - Básník, harmonikář, zpěvák, režisér, herec, cestovatel a spisovatel - všemi uvedenými schopnostmi vládne Václav Koubek. Do Trutnova přijíždí v rámci oblíbeného pořadu Listování, který se uskuetční dnes od 19 hodin v kinosále ZŠ Mládežnická.

Václav Koubek.Foto: Deník/Jiří Dyntar

Umělec se ve svých povídkách prezentuje jako vtipný, sebeironický a moudrý pozorovatel veškerého dění kolem nás. Povídky vycházejí v tištěné i mluvené podobě. O Václavu Koubkovi se lze dočíst například i to, že již třináct let provozuje Vesnický hudební v Chotěmicích. Dnes návštěvníkům a účinkujícím slouží na statku dvě stodoly jako pódia a bary. Vstup do Chotěmic je podmíněn členstvím v klubu, příspěvek na koncert činí 200 korun.

Diváci často přespí ve stodole či stanech na zahradě, kde je v horku ochladí bazén. „Hodně lidí se vrací, klub si našel svého diváka a popularitu. Když jsem se rozhodl, že chci dělat muziku doma, sháněl jsem dům se stodolami. Mám pocit, že je to moje poslání, můj splněný sen," shrnul Václav Koubek. "Je to nádherný prostor se skvělou atmosférou, úžasná je i účast dětí během koncertu," sdělila flétnistka a saxofonistka Kateřina Jirčíková. Klub má nyní přibližně sedm tisíc členů.