V městské části Babí bude od 10 do 17 hodin otevřena opravená kaple sv. Tekly. Ve 14 hodin tam zahraje na varhany žák ZUŠ Trutnov Martin Droppa pod vedením učitele Víta Havlíčka. K Dnům evropského dědictví se připojila také dělostřelecká tvrz Stachelberg. Návštěvníci se k ní pohodlně dostanou díky kyvadlové dopravě. "Autobus s označením DED 2021 bude jezdit zdarma od 9.30 každou hodinu ze zastávky Trutnov - Petříkovická na Stachelberg a zpět. Zastaví na všech zastávkách MHD po páteřních komunikacích Polská, Úpské nábřeží, Horská a Rýchorská," sdělil starosta Trutnova Ivan Adamec.

Netradiční zajímavostí této městské části Trutnova je strom sekvojovec obrovský, který se nachází nedaleko ulice Na Dílech. U něj připravila program pro rodiny s dětmi v podobě lesní pedagogiky od 10 do 17 hodin Česká lesnická akademie Trutnov.

Kostel sv. Václava, požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů, mateřská škola Srdíčko a mnoho dalších zajímavých míst bude v sobotu v rámci Dnů evropského dědictví otevřeno veřejnosti. Zaměří se na Horní Staré Město. V areálu mateřské, základní a praktické školy bude od 10 do 17 hodin k vidění lesnická technika a k vyzkoušení simulátor harvestoru z České lesnické akademie Trutnov. "Milovníci vojenské techniky jistě ocení ukázky ze sbírky trutnovského sběratele pana Serbouska," uvedl místostarosta Trutnova Tomáš Eichler.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.