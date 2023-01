„Výše položeným areálům našeho SkiResortu se podařilo zimní sezonu zachovat, i když ne v takovém rozsahu a kvalitě, jak jsou lyžaři zvyklí. Finanční ztráty, způsobené touto oblevou, již v letošní zimní sezoně nelze dohnat. Nicméně pro provozovatele SkiResortu to neznamená žádné zásadní ekonomické ohrožení,“ řekl Janda.

Stěžejní investice

Aktuální vývoj podle něj potvrzuje, že pro provozovatele areálů jsou a budou důležité investice do retenčních nádrží s dostatečnou zadrženou kapacitou vody. "Díky nim dokáží v krátkých chladných periodách pokrýt sjezdové tratě technickým sněhem v dostatečném množství a kvalitě. Následná případná oteplení s teplotami 3 až 5 stupňů nad nulou, tedy běžné oblevy, chod zimních středisek neohrozí,“ vysvětlil.

Pochvala od boudařů

Boudaři vlekaře chválí, že dokázali udržet sjezdovky v provozu navzdory nepříznivému počasí. „Byla to velká obětavost vlekařů a zasněžovačů, kteří využili každou minutu, kdy šlo zasněžovat. Díky tomu zachránili v této situaci s nepříznivým počasím i náš byznys. Jsme na nich závislí, je to spojená nádoba,“ ocenil provozovatel Husovy boudy v Peci pod Sněžkou Libor Konkolský, předseda spolku Boudaři Krkonoše.

Krkonoše budou patřit sportovním nadějím. Olympijský oheň zapálí Eva Adamczyková

„Toho si velmi vážíme,“ potěšila pochvala ředitele SkiResortu, který provozuje areály v Janských Lázních, Peci pod Sněžkou, Velké Úpě, Černém Dole a Svobodě nad Úpou. „I boudaři mají za sebou těžké období, ve kterém jim hosté rušili pobyty. Ukazuje se, že lyžařské areály a jejich provoz či uzavření jsou základem ekonomické prosperity horských regionů, respektive místních lidí, pro které je provozování ubytovacích a gastronomických zařízení celoroční obživou. Provozovatelé lyžařských areálů však, na rozdíl od podnikatelů v jiných odvětvích, musí za tři měsíce zimní sezony prakticky vydělat na nové investice a provozní potřeby na 12 měsíců v roce,“ připomněl Janda.

„Proto je důležité, aby areály disponovaly dostatečnou akumulací vody v retenčních nádržích a mohly vyrobit dostatek technického sněhu v co nejkratším čase. Tím se budou eliminovat oblevy i výpadky tržeb spojené přerušením provozu pro nedostatek sněhu,“ dodal.

Boudaři kvitovali, že jim díky tomu, že sjezdovky zůstaly v provozu, neodpadly rezervované pobyty. „Na boudu nám přijeli všichni objednaní hosté a všechny lyžařské kurzy. Nic se nerušilo, přestože byla všude místo sněhu zelená tráva a snad čtrnáct dní v kuse pršelo. Učitelé se nenechali odradit špatným počasím. Všichni přijeli a děti byly spokojené. Technický sníh vydržel na čtyřech hlavních sjezdovkách, kde se všechno odjezdilo. Všichni říkali, jak je úžasné, že se v Peci podařilo sníh udržet,“ konstatoval Libor Konkolský z Husovy boudy.

Volte v pátek, nebo doma. Špindlerův Mlýn řeší souběh voleb a Světového poháru

„Udržet sjezdové tratě sjízdné déle než 20 dnů teplého proudění vzduchu s teplotami vysoko nad nulou v kombinaci s nekončícími dešti se nám povedlo především díky precizní práci rolbařů. Úprava sjezdových tratí se nám posunula do pozdních ranních hodin, kdy jsme oproti běžné upravě přehrnovali sníh z míst, kde byla ještě dostatečná výška pokrývky,“ uvedl Janda.

Sněžná děla znovu v akci

Ochlazení umožnilo lyžařským areálům znovu spustit v tomto týdnu sněžná děla. „Věříme, že už o víkendu nabídneme lyžařům více otevřených sjezdovek a lepší kvalitu lyžování. Rádi bychom obnovili lyžařský provoz v Černém Dole, pracujeme také na rozšíření nabídky ve Velké Úpě. Na Černé hoře by měly být na víkend otevřené tři sjezdovky v horní části, které obsluhuje lyžařský vlek Anděl, a dětská lokalita Sporty. V Peci bychom už v pátek znovu chtěli obnovit večerní lyžování. Přitom ceny vedlejší sezony zůstanou zachovány do 26. ledna. Bez ohledu na to, výrazný rozdíl ceny nabízíme již nyní při nákupu skipasu online z pohodlí domova nebo i na místě a to třeba cestou k lanovce,“ upřesnil za SkiResort Černá hora-Pec Jakub Janda.

Babišovi na horách pšenka nekvete. Lidi ho prokoukli, tvrdí starosta Špindlu

Sněhová nadílka však zatím není nijak výrazná. „U nás napadlo jen půl centimetru. Dva dny zasněžujeme, ale jen tak na deset procent. Opravdu není moc zima, teplota byla odpoledne na nule, jen na vršku kopce zasněžovalo pár děl. V provozu je vlek na sjezdovce Červená II Doplik a lanovka Delta pro pěší každou půlhodinu,“ popsal aktuální stav v Harrachově ve středu odpoledne Martin Nedvěd ze skiareálu.

Návrat zimy je klíčový i pro Špindlerův Mlýn. Na sněhu tam jsou závislé dvě velké akce, které se konají příští týden. V pondělí začne zimní olympiáda dětí a mládeže a v sobotu Světový pohár v alpském lyžování žen. Stav závodní sjezdovky ve Svatém Petru má dnes kontrolovat delegace Mezinárodní lyžařské federace FIS.